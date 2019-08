Partite : Storica vittoria per la Pianese, 1-0 all'Arezzo! Inviato da Sonia Nuzzi 6 letture ) Grande soddisfazione per la Pianese che questo pomeriggio (inizio ore 17.00), al suo debutto casalingo nel campionato di Serie C, ha battuto l'Arezzo col punteggio di 1-0...



grazie alla rete in avvio di partita di Udoh.

Questo il tabellino della gara:



PIANESE-AREZZO 1-0

PIANESE: Vitali, Seminara (76' Ambrogio), Cason, Dierna, Simeoni, Benedetti Lorenzo (66' Rinaldini), Udoh (81' Regoli), Benedetti Giacomo, Gagliardi, Bianchi, Figoli (81' Montaperto). A disposizione: Fontana, Sarini, Vavassori, Zagaria, Benedetti Luca, Fortuni. All. Masi Marco.

AREZZO: Pissardo, Borghini, Belloni, Foglia, Cutolo, Luciani, Rolando (72' Mesina), Badan, Cheddira (56' Caso), Volpicelli (76' Raja), Corrado (56' Sereni). A disposizione: Daga, Mosti, Sereni, Masetti, Sbarzella, Sussi, Tassi. All. Di Donato Daniele.

ARBITRO: Francesco Luciani di Roma 1 (Giorgio Ravera-Nicolo' Moroni)

MARCATORI: 3' Udoh (P)

AMMONITI: Belloni, Cutolo (A) Seminara (P)

NOTE: 834 spettatori paganti per un incasso di 7.160 Euro



Martedì su Calciopiù ampio resoconto e foto della gara







