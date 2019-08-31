Scende in campo la Seconda Categoria, con la prima gara del primo turno dei triangolari di Coppa Toscana. Domani alle 15.30 (tranne un paio di anticipi alla giornata di oggi), ...
... saranno infatti ben 64 le gare che daranno il via alla stagione di Seconda. Ecco il quadro completo delle gare in programma:
MONTI - FILATTIERESE
MONZONE 1926 - FIVIZZANESE
ATLETICO CARRARA MARMI - POL.ATTUONI AVENZA
PONTECOSI LAGOSI - VAGLI
RICORTOLA SP.FORTE DEI MARMI
FORTIS CAMAIORE - SPORTING VIAREGGIO
S.FILIPPO - SAN MACARIO
MIGLIARINO VECCHIANO - PAPPIANA
A. FORNOLI - GALLICANO
ACQUACALDAS.PIETRO A VICO - BORGO A MOZZANO
LUCCASETTE - FOLGOR MARLIA
FABBRICA - LATIGNANO 2005
NUOVA POPOLARE CEP - PISAOVEST AURORA
COLLEVICA - ORLANDO CALCIO LIVORNO
MONTENERO - ANTIGNANO
ROSIGNANO SEI ROSE - PALAZZI MONTEVERDI
SALIVOLI - AUDACE ISOLA D ELBA
FORTE DI BIBBONA POMARANCE
MONTIERI RIOTORTO
ETRUSCA MARINA - PUNTA ALA 2013
NEANIA CASTEL DEL PIANO CINIGIANO
ALTA MAREMMA N.GROSSETO BARBANELLA
MONTIANO - FONTEBLANDA ore 20.30
CASTELLAZZARA - SAN QUIRICO
CAMPAGNATICO - MAGLIANESE
ATLETICO PIAZZE - ATLETICO PIANCASTAGNAIO
UNIONE POLIZIANA - VOLUNTAS
FRATTA S.CATERINA - TERONTOLA
MONTECCHIO GUAZZINO sabato 31 ore 16.00
VIRTUS ASCIANO - RAPOLANO TERME
PERGINE - ARNO CASTIGLIONI LATERINA ore 20.45
SULPIZIA - PALAZZO DEL PERO
BADIA A ROTI - ATLETICO LEVANE LEONA
CALCIO PESTELLO - LORESE CALCIO
FALTERONA ALTO CASENTINO - STIA
BERARDENGA - BUONCONVENTO
CASTELLINA SCALO - CASTELLINA IN CHIANTI sabato 31 ore 16.00
STAGGIA CASOLESE
SAMBUCA U.CASINI - LIBERTAS TAVARNELLE
IMPRUNETA TAVARNUZZE - SAN POLO
GINESTRA FIORENTINA - S.MARIA
SAGGINALE - RESCO REGGELLO
MONTEPIANO - S.BANTI BARBERINO
S.GODENZO LONDA
FIRENZUOLA RONTESE
ALBERETA SAN SALVI - ALBERETA 72
FLORIAGAFIR BELLARIVA - LUDUS 90 V.A.
DLF FIRENZE - FLORIA 2000
SPORTING ARNO FLORENCE
DAYTONA CALCIO - VIRTUS LAURENZIANA
AURORA MONTAIONE - ATLETICO FUCECCHIO
CAPANNOLI S. BARTOLOMEO - CASCIANA TERMELARI
STELLA AZZURRA LAIATICO
BELLARIA CAPPUCCINI CASTELFRANCO
GIOVANILE SEXTUM BUTESE
VIRTUS COMEANA - SPORTING SEANO
SETTIMELLO POL.CARRAIA
POGGIO A CAIANO - POGGIO UNITED
CHIESANUOVA - C.D.P. SPAZZAVENTO
SAN GIUSTO LE BAGNESE - COIANO S.LUCIA
GIOVANI ROSSONERI -SPEDALINO LEQUERCI
ATLETICO SPEDALINO PISTOIACALCIO
GIOVANI VIA NOVA B.P. - MONTAGNA PISTOIESE
CHIESINA UZZANESE - BORGO A BUGGIANO