Scende in campo la Seconda Categoria, con la prima gara del primo turno dei triangolari di Coppa Toscana. Domani alle 15.30 (tranne un paio di anticipi alla giornata di oggi), ...



... saranno infatti ben 64 le gare che daranno il via alla stagione di Seconda. Ecco il quadro completo delle gare in programma:





MONTI - FILATTIERESE

MONZONE 1926 - FIVIZZANESE

ATLETICO CARRARA MARMI - POL.ATTUONI AVENZA

PONTECOSI LAGOSI - VAGLI

RICORTOLA – SP.FORTE DEI MARMI

FORTIS CAMAIORE - SPORTING VIAREGGIO

S.FILIPPO - SAN MACARIO

MIGLIARINO VECCHIANO - PAPPIANA

A. FORNOLI - GALLICANO

ACQUACALDAS.PIETRO A VICO - BORGO A MOZZANO

LUCCASETTE - FOLGOR MARLIA

FABBRICA - LATIGNANO 2005

NUOVA POPOLARE CEP - PISAOVEST AURORA

COLLEVICA - ORLANDO CALCIO LIVORNO

MONTENERO - ANTIGNANO

ROSIGNANO SEI ROSE - PALAZZI MONTEVERDI

SALIVOLI - AUDACE ISOLA D ELBA

FORTE DI BIBBONA – POMARANCE

MONTIERI – RIOTORTO

ETRUSCA MARINA - PUNTA ALA 2013

NEANIA CASTEL DEL PIANO – CINIGIANO

ALTA MAREMMA – N.GROSSETO BARBANELLA

MONTIANO - FONTEBLANDA ore 20.30

CASTELL’AZZARA - SAN QUIRICO

CAMPAGNATICO - MAGLIANESE

ATLETICO PIAZZE - ATLETICO PIANCASTAGNAIO

UNIONE POLIZIANA - VOLUNTAS

FRATTA S.CATERINA - TERONTOLA

MONTECCHIO GUAZZINO sabato 31 ore 16.00

VIRTUS ASCIANO - RAPOLANO TERME

PERGINE - ARNO CASTIGLIONI LATERINA ore 20.45

SULPIZIA - PALAZZO DEL PERO

BADIA A ROTI - ATLETICO LEVANE LEONA

CALCIO PESTELLO - LORESE CALCIO

FALTERONA ALTO CASENTINO - STIA

BERARDENGA - BUONCONVENTO

CASTELLINA SCALO - CASTELLINA IN CHIANTI sabato 31 ore 16.00

STAGGIA – CASOLESE

SAMBUCA U.CASINI - LIBERTAS TAVARNELLE

IMPRUNETA TAVARNUZZE - SAN POLO

GINESTRA FIORENTINA - S.MARIA

SAGGINALE - RESCO REGGELLO

MONTEPIANO - S.BANTI BARBERINO

S.GODENZO – LONDA

FIRENZUOLA – RONTESE

ALBERETA SAN SALVI - ALBERETA 72

FLORIAGAFIR BELLARIVA - LUDUS 90 V.A.

DLF FIRENZE - FLORIA 2000

SPORTING ARNO – FLORENCE

DAYTONA CALCIO - VIRTUS LAURENZIANA

AURORA MONTAIONE - ATLETICO FUCECCHIO

CAPANNOLI S. BARTOLOMEO - CASCIANA TERMELARI

STELLA AZZURRA – LAIATICO

BELLARIA CAPPUCCINI – CASTELFRANCO

GIOVANILE SEXTUM – BUTESE

VIRTUS COMEANA - SPORTING SEANO

SETTIMELLO – POL.CARRAIA

POGGIO A CAIANO - POGGIO UNITED

CHIESANUOVA - C.D.P. SPAZZAVENTO

SAN GIUSTO LE BAGNESE - COIANO S.LUCIA

GIOVANI ROSSONERI -SPEDALINO LEQUERCI

ATLETICO SPEDALINO – PISTOIACALCIO

GIOVANI VIA NOVA B.P. - MONTAGNA PISTOIESE

CHIESINA UZZANESE - BORGO A BUGGIANO