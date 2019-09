Da lunedì 2 settembre sarà possibile iscriversi alla XVII edizione di CORRI LA VITA, che si svolgerà a Firenze domenica 29 settembre. L’evento è uno degli appuntamenti...





... più attesi e partecipati dove sport, cultura e rispetto dell’ambiente si uniscono al servizio della solidarietà, promuovendo la raccolta di fondi per progetti dedicati alla cura e prevenzione del tumore al seno.



Con un’offerta minima di 10 euro si potranno avere una delle ambite magliette firmate da Salvatore Ferragamo ed il pettorale per partecipare alla manifestazione.

La t-shirt CORRI LA VITA 2019 è rosa ed il suo packaging è totalmente biocompostabile.



Per chi vorrà sostenere il progetto CORRI LA VITA ma non potrà parteciparvi di persona, la t-shirt ufficiale sarà recapitata gratuitamente a casa in tutta Italia grazie a un accordo con BRT corriere internazionale e BoxOffice: sarà sufficiente effettuare una donazione minima di 10 euro direttamente dal sito della manifestazione.



Invitiamo tutti a farsi una foto e pubblicarla sui propri canali social utilizzando l’hashtag #corrilavitainitalia.



I partecipanti potranno scegliere tra due nuovi percorsi diversificati per gradi di difficoltà: uno di circa 11 km e un secondo itinerario di circa 5,5 km (costellato da una serie di tappe di carattere culturale), che si snodano tra scenari inediti e scorci mozzafiato studiati ad hoc per godere delle bellezze uniche di Firenze.



Novità 2019 è il passaggio da Monte Oliveto e la visita alla chiesa per la cui sagrestia molte fonti riportano fu pensata e realizzata la grande tavola dell’Annunciazione di Leonardo che vi è stata custodita fino al 1867, data della sua collocazione nelle sale degli Uffizi.



A questo si aggiunge, come da tradizione, la possibilità di visitare gratuitamente alcune mostre e musei nel pomeriggio semplicemente indossando la maglia di CORRI LA VITA 2019 o esibendo il certificato di iscrizione. Tra i poli culturali che hanno aderito troviamo anche quest’anno Palazzo Strozzi con la grande retrospettiva dedicata alla pittrice russa Natalia Goncharova, straordinaria figura femminile nell’arte del Novecento.

Un modo di unire cultura, sport e solidarietà che da sempre contraddistingue l’iniziativa.



Nato nel 2003 per iniziativa della presidente Bona Frescobaldi e organizzato dall’Associazione CORRI LA VITA Onlus, l’appuntamento sportivo non competitivo ha raccolto e distribuito nelle precedenti 16 edizioni oltre 5.690.000 euro, riunendo quasi 335.000 partecipanti e consentendo un’assistenza di qualità a quasi 450.000 donne.

Obiettivo della raccolta fondi 2019 è continuare a finanziare il Progetto EVA, promosso e messo a punto dall’Associazione CORRI LA VITA Onlus in collaborazione con LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, Sezione di Firenze), per sostenere le donne malate di tumore rispetto alle problematiche legate alle conseguenze delle cure nell’intera Area Vasta Fiorentina (Firenze, Prato, Empoli, Pistoia). Oltre a questo, verrà garantito il sostegno ai tre progetti storici: il sostegno al Ce.Ri.On. Centro Riabilitazione Oncologica di Villa delle Rose in collaborazione con LILT Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Firenze, FILE Fondazione Italiana di Leniterapia Onlus e SenoNetwork Italia Onlus, portale che riunisce le Breast Unit italiane.