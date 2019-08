Squadre di Prima Categoria in campo nel fine settimana per la “gara 1” dei triangolari del primo turno di Coppa Toscana. Ecco il ricco programma dei trentaduesimi di finale:



Diavoli Neri Gorfigliano – Serricciolo

(ore 15.30 Via della Maestà, Gorfigliano)

Don Bosco Fossone - Sporting Pietrasanta

(ore 20.30 Fossone, Carrara)

Cgc Capezzano Pianore – Corsanico

(ore 15.30 com.le Cavanis, Camaiore)

Academy Porcari - Ponte a Moriano

(ore 15.30 com.le Porcari)

Orentano Calcio – Staffoli

(ore 15.30 via della Chiesa, Orentano)

Sanromanese Valdarno - Capanne Calcio

(ore 15.30 “Bagnoli” Montopoli in Valdarno

Saline – Geotermica

(ore 15.30 “F.Carmignani” Saline di Volterra)

Fornacette Casarosa – Tirrenia

(ore 15.30 “P.Masoni” Fornacette, Calcinaia)

Volterrana - Donoratico

(ore 15.30 Le Ripaie, Volterra)

Venturina - Massa Valpiana

(ore 15.30 C.Le Santa Lucia, loc. Venturina)

Albinia – Argentario

(ore 15.30 “G.Combi” Albinia, Orbetello)

Sorano - Manciano

(ore 16.30 Stadio dei Pini – Sorano)

Fonte Bel Verde – Amiata

(ore 15.30 com.le “Goracci” S.Casciano dei Bagni)

San Miniato - Ponte D’Arbia

(ore 15.30 loc. S. Miniato, Siena)

Virtus Chianciano Terme – Torrenieri

(ore 15.30 com.le “M.Maccari” Chianciano Terme)

Spoiano - Pieve al Toppo

(sabato 31 ore 16.00 Centro Sportivo I Cipressi, Spoiano)

Arezzo F.A. - Capolona Quarata

(sabato 31 ore 16.00 com.le Giotto Est, Arezzo)

Montagnano - M.C. Valdichiana

(sabato 31 ore 15.30 com.Le “Sartiani” Montagnano)

Alberoro - Tegoleto

(ore 15.30 Alberoro, Monte San Savino)

Bibbiena - Marino Mercato Subbiano

(sabato 31 ore 17.00 “A. Zavagli” Bibbiena)

Ambra - Vaggio Piandisco

(ore 15.30 via del Fossato Bucine, Ambra)

Firenze Sud - Ideal Club Incisa

(ore 15.30 Anconella, Firenze)

Fiesole Calcio – Gallianese

(ore 15.30 com.le “Poggioloni” Loc.Caldine)

Audace Legnaia – Settignanese

(ore 18.30 “Bacci” via V.Dosio, Firenze)

F.C. Cubino - Belmonte A.G.

(ore 17.30 “Lapenta” viale M.Fanti – Firenze)

Grevigiana - Chianti Nord

(ore 15.30 S.Casciano Val di Pesa)

Isolotto - S.Miniato

(ore 15.30 “E. Boschi” Isolotto, Firenze)

Atletica Castello - Rinascita Doccia

(ore 15.30 com.le Pontormo, Firenze)

Galcianese – Casalguidi

(ore 15.30 com.le “Luca Conti” Galciana)

C.F. 2001 Casale Fattoria - Tempio Chiazzano

(ore 15.30 Parrocchiale S.Biagio, Casale di Prato)

Meridien Larciano – Int.Monsummano

(ore 15.30 Castelmartini, Larciano)

Jolo Calcio – Mezzana

(ore 15.30 com.le Fantaccini, Jolo di Prato)