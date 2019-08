Regionali : Uscito anche il calendario dei Giovanissimi girone C Inviato da Sonia Nuzzi 19 letture ) In aggiunta ai calendari di Eccellenza, Promozione e Juniores Regionali, il C.R.T. ha pubblicato nel pomeriggio anche il calendario del girone C dei Giovanissimi Regionali,...





... composto da 17 squadre, che prenderà il via domenica 8 ottobre, con una settimana di anticipo rispetto agli altri gironi del medesimo campionato, per concludersi il 24 maggio. Soste previste: 29 dicembre, 12 e 26 aprile e 3 maggio.



Ecco la prima giornata di gare:



Affrico – Impruneta Tavarnuzze, Atletica Castello – Bibbiena, Firenze Ovest – Settignanese, Fortis Juventus – Bagno a Ripoli, Pontassieve – Sinalunghese, Rinascita Doccia – A.Galluzzo Oltrarno, Rondinella Marzocco – Casentino Academy, S.Firmina – Lanciotto Campi. Riposa: Olmo Ponte Arezzo.







Cerca

Ricerca avanzata Eventi & Servizi

» Leggi la news Sondaggi Argomenti notizie ---- Anteprima -- Regionali -- Regionali -- Tornei Arbitri -- Giudice Sportivo Calcio a Cinque Calcio femminile Calcio Giovanile Calciopiu.net Comunicati Stampa Dagli Utenti Dilettanti -- Eccellenza -- Prima Cat. -- Promozione -- Seconda Cat. -- Serie D -- Terza Cat. Fasi finali Forum Fotostoria Il Pungiglione Interviste Palazzo Partite Regionali S.G.S. Sondaggi Speciali Top Undici Tornei Varie Utenti Online 1 utenti online



Iscritti: 0

Semplici visitatori: 1



Altro... utenti onlineIscritti: 0Semplici visitatori: 1 Previsioni Meteo

Cliccando sulla cartina si aprirà una finestra: selezionate area e città per tutti i dettagli Cliccando sulla cartina si aprirà una finestra: selezionate area e città per tutti i dettagli