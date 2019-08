Anteprima : Martedì torna in edicola Calciopiù: quante novità!!! Inviato da Sonia Nuzzi 29 letture ) Martedì 3 settembre torna Calciopiù. E torna con tante novità. La più importante è la sinergia con Campionando.it, ovvero: quando le due voci più autorevoli del calcio dilettantistico...



... e di quello giovanile, uniscono le proprie forze per moltiplicare a dismisura la diffusione di questo movimento!



Perché il rapporto che legherà, a partire da questo autunno e ci auguriamo per moltissime stagioni a venire, le due testate giornalistiche, è di quelli destinati a fare molto rumore, a disegnare uno spartiacque fra il “prima” e il “dopo”. L’unione fra il giornale che storicamente si occupa del calcio cosiddetto “minore” da quasi 38 anni (e dopo aver respinto al mittente vari tentativi di imitazione) e il sito internet che ha avuto l’intuizione vincente di rivoluzionare la comunicazione del mondo del calcio regionale, rendendola in tempo reale e…free, non può che generare un mix esplosivo, i cui contorni scoprirete strada facendo.



Espletata questa doverosa premessa, eccovi qualche gustosa anteprima dei contenuti che potrete trovare su Calciopiù in edicola da martedì 3 settembre. Innanzi tutto una novità di cui andiamo particolarmente fieri: un inserto estraibile (e conservabile) con i calendari dei campionati dilettanti e giovanili regionali, che vi accompagnerà per tutta la stagione. E poi le prime partite della stagione, dalla Serie C (si, proprio la terza serie, e anche questa è una novità) alla Seconda Categoria, con la Coppa Italia e la Coppa Toscana; gli approfondimenti su tutti i dilettanti e le novità regolamentari; le rose delle squadre Juniores Regionali, il “focus” sull’Elìte e le prime anticipazioni sui campionati provinciali.



E come se non bastasse, le ormai consuete finestre sulle discipline collaterali, ovvero il calcio femminile e il beach soccer.



Non vi basta? Nel corso delle settimane scoprirete che le novità non si fermano qui. Ma non vogliamo anticipare troppo…









