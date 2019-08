L’Alberino in questi ultimi anni sta lavorando davvero bene con la propria scuola calcio ed anche in una società nata a suo tempo come gruppo sportivo dell’oratorio...



... (anche se tutto’ora, comunque, i rapporti con la Parrocchia sono molti stretti) e che va avanti solo con il volontariato, si può coltivare il sogno di arrivare tra i professionisti.

Infatti Giorgio Giorgi, Tommaso Marrone e Felipe Ruiz passano alla corte della Robur Siena per disputare il campionato Regionale Professionistico Under 13 per la stagione calcistica 2019-20.



Tutti e tre i ragazzi, classe 2007, nella società rossonera fin dai Piccoli Amici, si sono messi in luce per le loro qualità: Giorgi si è distinto per le ottime abilità nell’1vs1 e per un mancino davvero letale, Marrone per le pregevoli coperture in fase difensiva e le grandi doti fisiche e aerobiche che gli permettevano di dare una mano anche in fase offensiva, Ruiz per la tecnica sopraffina e per le proprie qualità intuitive da fantasista.



Grande soddisfazione per la società di Ravacciano ma soprattutto una grande gioia per i tre ragazzini che hanno compiuto da poco i 12 anni e stanno per vivere un'esperienza ad alti livelli, anche se è importante ricordare loro che il calcio è solo un gioco e nonostante questa nuova avventura non dovranno mai smettere di divertirsi.



Un grandissimo in bocca al lupo a Giorgio, Tommaso e Felipe sperando che, dopo averli visti crescere, possano togliersi tante soddisfazioni sportive nei prossimi anni a venire e complimenti a tutto lo staff tecnico rossonero perché è merito di tutti i componenti della società se anche all’Alberino (un gruppo sportivo storico, piccolo ma ricco di valori umani e che per questo sa apprezzare, forse un po' più di altri, i risultati di tre ragazzi che sono passati di qui) c’è la possibilità di provare a diventare i campioni del domani!