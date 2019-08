Prenderà il via domenica 1 settembre, con le gare dei sedicesimi di finale (tranne Poggibonsi – Colligiana, in attesa di definire la posizione della società giallorossa), ...





la Coppa Italia Eccellenza 2019/20. Queste le gare in programma:



San Marco Avenza 1926 Pontremolese

(ore 15.00 centro sportivo “P.Deste" Avenza

Massese - Virtus Viareggio

(ore 17.00 com.le Quartieri, Aulla)

Camaiore - Castelnuovo Garfagnana

(ore 15.00 com.le Camaiore)

Tau Calcio Altopascio - Valdinievole Montecatini

(ore 15.00 via F.lli Rosselli Altopascio)

Cuoiopelli – Fucecchio

(ore 21.00 com.le “Masini” S.Croce sull’Arno)

Fratres Perignano – Cascina

(ore 15.00 com.le “Matteoli” Perignano)

Castelfiorentino - San Miniato Basso

(ore 18.00 stadio “R.Neri” Castelfiorentino)

Pro Livorno Sorgenti - Atletico Cenaia

(ore 15.00 principale “Magnozzi” Livorno)

Terranuova Traiana - Baldaccio Bruni

(ore 15.00 “Matteini” Terranuova B.)

Sinalunghese - Nuova Foiano

(ore 17.00 com.le “Angeletti” Sinalunga)

Rignanese - Valdarno F.C.

(ore 17.00 com.le Rignano)

Zenith Audax - Fortis Juventus

(ore 15.00 principale “Chiavacci” Prato)

Signa - Lastrigiana

(ore 18.30 stadio del Bisenzio, Signa)

Sangimignanosport - Badesse Calcio

(ore 15.00 “G.Manni” Colle V.Elsa)

Porta Romana Oltrarno - Antella 99

(ore 15.00 “G.Bozzi” Due Strade, Firenze)



Le vincenti accederanno agli ottavi, in programma per il 6 novembre.