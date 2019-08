Varie : Oggi al via i Giochi del Mediterraneo di Beach Soccer Inviato da Sonia Nuzzi 4 letture ) Quest’oggi a Patrasso in Grecia dove sono in corso i Giochi del Mediterraneo sulla spiaggia, giunti alla 2ª edizione, sono stati sorteggiati i gironi. Le otto squadre...



...partecipanti sono state divise in due raggruppamenti da quattro nazionali ciascuno. L’Italia campione in carica, vincitrice del titolo nel 2015 a Pescara, è stata inserita nel gruppo B con Albania, Francia e Libia. Nel gruppo A si affrontano Grecia, Marocco, Portogallo e Siria.



Gli Azzurri faranno il loro esordio fra pochi minuti (mercoledì 28 agosto alle 14.00, ora italiana) contro la Libia. Nella seconda e nella terza gara, in programma giovedì e venerdì alle 15.30, l’Italia se la vedrà rispettivamente contro Francia e Albania. Sabato sono in programma le finali a partire dalle 8.15, con la finalissima fissata per le 11.15. Il trofeo se lo giocano le prime classificate di entrambi i gironi, le altre si sfideranno per gli altri posti: le seconde per il 3° e 4° posto, le terze per il 5° e 6°, le quarte per il 7° e 8°.



Una sostituzione dell’ultimo minuto nella rosa degli azzurri, il bomber Gabriele Gori ha dovuto abbandonare il ritiro, al suo posto è arrivato l’attaccante della Samb Marcello Perciamontani, altro debuttante in maglia azzurra in una competizione ufficiale che si aggiunge ad Alessio Battini (per lui tre amichevoli nel 2014 a Manchester contro l’Inghilterra) ed a Marco Giordani.



GIRONE B - Il PROGRAMMA GARE

1ª giornata – Mercoledì 28 agosto (ora italiana)

ore 12.30 Francia-Albania

ore 14.00 Italia-Libia

2ª giornata - Giovedì 29 agosto

ore 14.00 Libia-Abania

ore 15.30 Italia-Francia

3ª giornata – Venerdì 30 Agosto

ore 14.00 Libia-Francia

ore 15.30 Italia-Albania

Sabato 31 Agosto

Play Off e Finale



I Convocati



Portieri: Andrea Carpita (Viareggio BS), Alessio Battini (Pisa BS);

Difensori: Alfio Chiavaro (Catania BS), Dario Ramacciotti (Viareggio BS); Esterni: Alessio Frainetti (BS Terracina), Josep Gentilini Junior (Sambenedettese BS), Simone Marinai (Viareggio BS), Pietro Angelo Palazzolo (Catania BS), Marco Giordani (Terracina BS);

Attaccanti: Marcello Perciamontani (Happy Car Samb BS), Emmanuele Zurlo (Catania BS), Francesco Sciacca (Catania BS).

Staff - Commissario tecnico: Emiliano Del Duca; Capo Delegazione: Massimo Agostini; Dirigente Accompagnatore: Ferdinando Arcopinto; Assistente Allenatore: Michele Leghissa; Preparatore Atletico: Paolo La Rocca; Preparatore dei Portieri: Antonino Nosdeo; Medico: Alvise Clarioni









