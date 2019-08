Con la presente abbiamo il piacere di comunicare che, a far data da oggi (ndr: martedì 27 agosto) il signor Matteo Borsacchi entrerà a far parte della Virtus Comeana con il ruolo di...



... Direttore Sportivo per il settore giovanile, estendendo i propri compiti fino alla categoria Juniores.

Dovuti ringraziamenti al signor Daniele Betti per il lavoro svolto, che rimarrà comunque nel settore sportivo della Virtus Comeana e siamo certi possa contribuire, assieme a tutto lo staff, all’ulteriore crescita della nostra società.

Per la scuola calcio il nuovo responsabile sarà il signor Stefano Petracchi che succederà al signor Benedetto di Gregorio, il quale assumerà il ruolo di Direttore Tecnico.

Menzione ultima ma non meno importante, il subentro del signor Cristiano Becagli nel gruppo di coordinamento generale e sportivo assieme ai sigg. Leonardo Varani e Mario Varani.