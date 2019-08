Due competizioni di livello, con un tocco di internazionalità, per due settimane di puro calcio giovanile organizzate dall'Asd Tau Calcio Altopascio. Torna anche quest'anno...



... il doppio appuntamento con il “Trofeo Memorial Antonio Cordischi”, 25ª edizione, e l'8ª Cordischi Cup, entrambi dedicati ai Giovanissimi B 2006.

Le manifestazioni sono state presentate questa mattina dal responsabile organizzativo del Tau Calcio, Maurizio Matteoni e dal sindaco di Altopascio, Sara D'Ambrosio.

Il torneo, che inizierà il 29 agosto e proseguirà fino all'11 settembre, segnando di fatto l'apertura della stagione calcistica per i giovani atleti, porterà allo stadio di Altopascio sedici squadre provenienti da tutta la Toscana. A seguire invece, nel fine settimana del 13, 14 e 15 settembre, si terrà la Cordischi Cup, che vedrà impegnate, sempre ad Altopascio, oltre al Tau e alle prime tre classificate del Trofeo Cordischi, anche altre società dilettantistiche e professionistiche di grande interesse, tra cui la Fc Nordsjaelland, squadra danese che milita nella massima serie. E poi ancora Inter, Fiorentina, Genoa, Livorno e Sampdoria per restare nell'ambito delle professionistiche.



Il Cordischi rappresenta il primo impegno stagionale per i giovani calciatori, dopo le fatiche della preparazione estiva ed è anche, per la categoria, il primo vero confronto con il mondo agonistico. Un appuntamento, dunque, di grande importanza e prestigio.



Oltre al Tau, per la 25ª edizione del Trofeo ci saranno: Pisa, Affrico, Margine Coperta, Capezzano Pianore, Picchi Livorno, Pistoiese, Zenith Audax, Sporting Arno, Palazzaccio, Sestese, Atletico Lucca, Pontedera, Giovani Fucecchio, Bellaria Cappuccini e Maliseti.

Le formazioni saranno suddivise in quattro gironi eliminatori da quattro squadre ciascuna per poi passare alla fase a eliminazione diretta con semifinali e finali.



TROFEO CORDISCHI - I GIRONI

Girone A: Pisa, Affrico, Margine Coperta, Capezzano Pianore

Girone B: Pistoiese, Picchi Livorno, Zenith Audax, Sporting Arno

Girone C: Pontedera, Palazzaccio, Sestese Calcio, Atletico Lucca

Girone D: Tau Calcio, Giovani Fucecchio, Bellaria Cappuccini, Maliseti



CORDISCHI CUP - I GIRONI

Girone A: Fiorentina, qualificata Cordischi, Tor Tre Teste

Girone B: Inter, Nordsjaelland, F6 Football Academy

Girone C: Sampdoria, Tau Calcio, qualificata Cordischi

Girone D: Genoa, Livorno, qualificata Cordischi