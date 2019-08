Dagli Utenti : Il 2003 del Montevarchi pronto per la nuova stagione! Inviato da Sonia Nuzzi 10 letture ) La stagione 2019/2020 è ripartita e anche gli Allievi Élite dell’Aquila Montevarchi hanno cominciato il loro percorso, partendo dal ritiro iniziato il 19 agosto scorso e conclusosi il 24.



I ragazzi classe 2003 vengono da un’annata passata, loro malgrado, nel campionato Allievi B provinciale di merito, conquistato a livello aretino guadagnandosi l’accesso anche alla coppa Cerbai.

I rossoblu due anni fa centrarono uno straordinario terzo posto alle spalle di Tau Altopascio e Sestese nel girone Élite dei Giovanissimi, sorprendendo tutti gli addetti ai lavori del panorama giovanile toscano; ora però saranno chiamati ad un compito ben più difficile, dovendosi confrontare con l’ultima annata prima del grande salto fra i grandi.

La squadra è stata affidata al confermatissimo in categoria Lorenzo Billi, autore con il suo staff di una grande salvezza acquisita con i 2002.

Agli ordini del mister, del suo vice nonché preparatore atletico Gianpietro Colcelli e del collaboratore Jacopo Poggesi, gli aquilotti hanno svolto cinque giorni di doppia seduta sul campo di San Leolino, splendido impianto immerso nelle colline valdarnesi, soggiornando all’Hotel Valdarno, sede di ritiro estivo anche per la prima squadra rossoblu.

Lavoro duro, dedizione e qualità che verranno richieste anche nelle prossime settimane di allenamento, intervallate solo dai vari tornei ed amichevoli precampionato (“Settembre Sangiovannese”, “Memorial Renzetti”, match con Audax Rufina), poi sarà tempo di campionato e li si vedrà se la compagine valdarnese sarà capace di arrivare a raggiungere obbiettivi societari e una crescita personale fondamentale per il cammino futuro dei singoli atleti. Le premesse ci sono tutte.



Sul profilo Instagram calciopiu.1982 le foto della squadra!







