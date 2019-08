Sono state disputate, fra sabato e domenica scorsi, le gare del primo turno di Coppa Italia di Serie D. Ecco il riepilogo di tutte le gare giocate, ricordando che il prossimo turno...





...(trentaduesimi di finale) è in programma per mercoledì 25 settembre:



Cjarlins Muzane - CHIONS 3-4

Sammaurese - SCANDICCI 1-3

Castrovillari - FRANCAVILLA 0-2

FOLGORE CARATESE - Legnano (1-1) 5-4 dcr

Sasso Marconi Zola – MEZZOLARA 0-1

Follonica Gavorrano - S.DONATO TAVARNELLE 2-3

CAMPODARSEGO – Tamai 4-3

Cartigliano – MONTEBELLUNA (1-1) 4-6 dcr

Caldiero Terme – VILLAFRANCA VERONESE (2-2) 3-5 dcr

Delta Calcio Rovigo – MESTRE 0-2

UNION FELTRE – Este 2-1

INVERUNO – Arconatese (2-2) 7-6 dcr

Virtus CiseranoBergamo – BRUSAPORTO 0-1

CILIVERGHE – Breno 6-2

Sporting Franciacorta – PRO SESTO (2-2) 5-6 dcr

Sondrio – Villa VALLE (1-1) 3-4 dcr

CREMA – Fiorenzuola 1-0

SAVONA – Fezzanese (1-1) 5-3 dcr

LIGORNA – Vado 2-0

CASALE – Borgosesia (0-0) 5-4 dcr

CHIERI – Bra 2-1

VIGOR CARPANETO – Lentigione 2-1

SERRAVEZZA POZZI – Ghivizzano B.Mozzano 3-0

Lucchese – GRASSINA 2-3

TUTTOCUOIO – Prato 3-2

Foligno – TOLENTINO (1-1) 4-6 dcr

Recanatese – MONTEGIORGIO 2-3

Sporting Trestina – CANNARA 2-3

OSTIA MARE – Muravera 2-0

Albalonga – VIS ARTENA 1-2

ATLETICO TERME FIUGGI – Anagni 1-0

S. Nicolo Notaresco – AVEZZANO 1-2

CITTANOVESE – Corigliano 1-0

ACIREALE – Licata 2-0

FC MESSINA – Marina di Ragusa 2-1

Nibionnoggiono – CARAVAGGIO 1-2

MONTEROSI – Flaminia 2-1

Cassino – VASTOGIRARDI 2-3

SORRENTO – Gladiator 2-0

TARANTO – Team Altamura 1-0

TRASTEVERE – Team Nuova Florida (2-2) 7-6 dcr

VIRTUS BOLZANO – Levico Terme 3-1

Caronnese – SEREGNO 0-2

TORRES – Latte Dolce (2-2) 6-5 dcr

Pineto – VASTESE (0-0) 2-4 dcr

PORTICI – Nocerina 1-0

Latina – APRILIA RACING 2-3

SAVOIA – Gelbison 2-0

FOGGIA – Nardò (0-0) 4-3 dcr

SAVIGNANESE – Forlì 2-0

SANGIUSTESE – Jesina 2-0

FIDELIS ANDRIA – Bitonto (2-2) 6-4 dcr

GROSSETO – Aquila Montevarchi 4-1



N.B.: in maiuscolo le squadre qualificate al prossimo turno.