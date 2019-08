Si è conclusa ieri sera la 51ª edizione del Torneo Città di Vignola, a cui hanno preso parte squadre della categoria Primavera. E' stato il Sassuolo ad aggiudicarsi la finale...





... della prestigiosa manifestazione, battendo il Bologna col punteggio di 3-0. I neroverdi di Turrini avevano in precedenza eliminato la Fiorentina in semifinale, mentre il Bologna aveva avuto la meglio sulla Spal.



Bologna - Sassuolo 0-3

BOLOGNA: Molla; Lunghi, Gjini (46' Baldursson), Saputo (76' Mancuso), Agyemang; Koutsoupias, Mazza, Visconti (46' Farinelli); Juwara (84' Rocchi), Cossalter, Cangiano (67' Ruffo Luci). A disp.: Fantoni, Khailoti, Grieco, Pagliuca, Marconi. All.: Troise.

SASSUOLO: Turati; Shiba (76' Saccani), Nagy, Bellucci, Aurelio; Artioli (84' Mehmetaj), Marginean (58' Martini), Ahmetaj; Manzari (67' Pinelli), Mattioli, Pellegrini (46' Oddei). A disp.: Vitiello, Pilati, Leporati, Notari, Nucci, Steau. All.: Turrini.

RETI: 6' autorete Koutsoupias, 39' rig. Manzari, 88' Mattioli.

NOTE: ammoniti Agyemang, Nagy, Martini e Mehmetaj.