Si svolgerà mercoledì 11 settembre, con inizio alle ore 16.00 presso il C.F.F. – L.N.D. stadio “G. Bozzi” alle Due Strade a Firenze, la terza edizione della ”Supercoppa Allievi Regionali”.





Si tratta di un triangolare con girone all’italiana, dove ogni squadra incontra le altre due in un tempo regolamentare di 40’ (più eventuale recupero). In caso di parità al termine dei 40’ la vincitrice è decisa dai calci di rigore. Al termine di ogni incontro l’intervallo sarà di 10 minuti.



Queste il programma delle gare:

Prima gara: SPORTING CECINA - BIBBIENA

Seconda gara: FORTE DEI MARMI – perdente prima gara

Terza gara: FORTE DEI MARMI – vincente prima gara



La vittoria nel tempo regolamentare frutterà 3 punti, la vittoria ai calci di rigore 1 punto ( da aggiungere al punto attribuito per il pareggio ), la parità al termine del tempo regolamentare 1 punto e la sconfitta nel tempo regolamentare 0 punti.

Se le tre squadre partecipanti, al termine dei tre incontri, riportano lo stesso punteggio, per stabilire l’ordine di classifica verranno considerati differenza reti e successivamente maggior numero di gol segnati nei tempi regolamentari. In caso di ulteriore parità la vincente verrà stabilità per sorteggio (solo fra le squadre ancora in parità).

Alla Società vincente la manifestazione verrà assegnata una coppa e alle altre Società una targa ricordo. Alle Società partecipanti verrà assegnato una borsa Sixtus completa di materiale sanitario.