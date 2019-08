Varie : Juniores Naz.: scende in campo il futuro della Serie D Inviato da Sonia Nuzzi 1 letture ) Fra i campionati pronti a scendere in campo, c’è anche quello degli Juniores Nazionali, il “serbatoio” della Serie D. Il campionato è organizzato dal Dipartimento...







... Interregionale e vi partecipano le formazioni Under 19 delle società di Serie D più quelle delle serie professionistiche interessate (esclusivamente come fuori classifica senza possibilità di accedere alla fase finale).



Alla fase regolare della stagione 2019/2020, al via il 14 settembre, prenderanno parte 153 formazioni: 150 società appartenenti alla Serie D più 3 società appartenenti alla Lega Pro in regime di fuori classifica: Cavese 1919, Gozzano e Città di Pontedera. La Società Ac Delta Calcio Rovigo ha presentato formale rinuncia alla partecipazione al Campionato.

Le partecipanti saranno suddivise in 11 gironi così strutturati: gironi A e B a 16 squadre, girone H a 15, gironi C,E,G e M a 14, gironi D ed L a 13, e gironi F e I a 12.



Saranno ammesse alla fase finale le prime classificate (che entreranno in gioco direttamente dagli ottavi) e le vincenti dei playoff di ciascun girone più le società di Serie D di Sardegna e Sicilia col miglior piazzamento nei rispettivi campionati regionali Juniores.

Potranno scendere in campo i calciatori nati dal 1° gennaio 2001 in poi (e che comunque abbiano compiuto 15 anni) e fino a un massimo di tre fuori quota (due nati dal 1° gennaio 2000 in poi ed uno senza alcun limite di età) solo in questa parte del campionato.



Chi succederà alla formazione laziale dell’Aprilia Racing, campione in carica della stagione 2018/19?



Le squadre toscane sono state inserite nei gironi E e G, queste le gare della prima giornata (14/09 ore 16.00):



GIRONE E: Alfonsine – Correggese, Scandicci – Progresso, Forlì – Mezzolara, Grassina – Savignanese, Lentigione – Prato, Sammaurese – Fiorenzuola, Vigor Carpaneto – Sasso Marconi Zola.



GIRONE G: Aglianese – Tuttocuoio, Aquila Montevarchi – Seravezza Pozzi, Follonica Gavorrano – Fezzanese, Ghivizzano B.Mozzano – Sangiovannese, Real Forte Querceta – Lucchese, S.Donato Tavarnelle – Ponsacco, Grosseto – Città di Pontedera.







