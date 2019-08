Stanno per tornare in campo, con gli impegni ufficiali nei vari campionati, le squadre delle categorie dilettantistiche e giovanili toscane. Ma quando inizieranno con precisione...





... i rispettivi Campionati e Coppe? Ecco uno schema per fare chiarezza, categoria per categoria:



Campionati Eccellenza, Promozione: DOMENICA 8 SETTEMBRE

Campionati Prima e Seconda Categoria: DOMENICA 15 SETTEMBRE

Coppa Italia Eccellenza - Promozione - Coppa Toscana Prima e Seconda Categoria: DOMENICA 1 SETTEMBRE

Primavera 1 e 2: SABATO 14 SETTEMBRE

Juniores Nazionali: SABATO 14 SETTEMBRE

Campionato Under 19 Juniores Regionali: SABATO 7 SETTEMBRE

Campionato Under 18 Nazionali Serie A e B: DOMENICA 15 SETTEMBRE

Campionato Under 17 Nazionali Serie A e B: DOMENICA 8 SETTEMBRE

Campionato Under 17 Nazionali Serie A e B: DOMENICA 8 SETTEMBRE

Campionato Under 17 Nazionali Serie C: DOMENICA 8 SETTEMBRE

Campionato Under 17 Allievi Regionali: DOMENICA 15 SETTEMBRE

Campionato Under 16 Nazionali Serie A e B: DOMENICA 8 SETTEMBRE

Campionato Under 16 Nazionali Serie C: DOMENICA 13 OTTOBRE

Campionato Under 16 Allievi B Regionali: DOMENICA 15 SETTEMBRE

Campionato Under 15 Nazionali Serie A e B: DOMENICA 8 SETTEMBRE

Campionato Under 15 Nazionali Serie C: DOMENICA 8 SETTEMBRE

Campionato Under 15 Giovanissimi Regionali: DOMENICA 15 SETTEMBRE (gironi a 16 squadre)

Campionato Under 15 Giovanissimi Regionali: DOMENICA 8 SETTEMBRE (girone a 17 squadre)



Per quanto riguarda l’attività relativa al Campionato di Terza Categoria – Juniores Provinciale ed Attività Giovanile Provinciale, ogni Delegazione stabilirà le date di inizio rendendole note con proprio Comunicato Ufficiale.