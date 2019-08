Varie : Gli Azzurri del Baech pronti per i Giochi del Mediterraneo Inviato da Sonia Nuzzi 3 letture ) Concluso il raduno della Nazionale tenutosi a Terracina dal 19 al 22 agosto il ct Emiliano Del Duca ha scelto i dodici beachers sui quindici convocati per il raduno che parteciperanno alla...



... 2ª edizione dei Giochi del Mediterraneo sulla spiaggia che si disputeranno a Patrasso in Grecia dal 28 al 31 agosto.

L’Italia si presenta da campione in carica dopo aver vinto nel 2015 la prima edizione giocata a Pescara. Alla luce dei precedenti impegni e in vista delle Superfinal europee, il ct Emiliano Del Duca ha effettuato degli avvicendamenti per testare altri beachers e far riposare chi non si è mai fermato dallo scorso maggio. In porta Simone Del Mestre lascia il posto ad Alessio Battini, alla sua prima partecipazione ad una competizione ufficiale con la maglia azzurra. Stesso discorso per Marco Giordani al posto di capitan Francesco Corosiniti. Tornano Pietro Palazzolo e Fabio Sciacca che avevano saltato la tappa di Euroleague di Catania. Rimane a riposo anche Paolo Palmacci.



La nazionale azzurra, che inizierà il torneo direttamente dai Quarti di Finale in programma giovedì 29 agosto, è partita per la Grecia questa mattina alle 8.00. L’Italia si allenerà per cinque giorni, con due sessioni quotidiane di lavoro, da sabato 24 agosto a mercoledì 28. Giovedì 29 esordirà nel torneo con la vincente degli Ottavi tra Libia e Portogallo. Venerdì 30 sono in programma le semifinali, sabato andrà in scena la finale. Gli orari delle gare saranno ufficializzati nei prossimi giorni.



CONVOCATI

Portieri: Andrea Carpita (Viareggio BS), Alessio Battini (Pisa BS);

Difensori: Alfio Chiavaro (Catania BS), Dario Ramacciotti (Viareggio BS);

Esterni: Alessio Frainetti (BS Terracina), Gentilini Josep Junior (Sambenedettese BS), Simone Marinai (Viareggio BS), Pietro Angelo Palazzolo (Catania BS), Marco Giordani (Terracina BS);

Attaccanti: Gabriele Gori (Viareggio BS), Emmanuele Zurlo (Catania BS), Francesco Sciacca (Catania BS).



STAFF

Commissario tecnico: Emiliano Del Duca;

Capo Delegazione: Massimo Agostini;

Dirigente Accompagnatore: Ferdinando Arcopinto;

Assistente Allenatore: Michele Leghissa;

Preparatore Atletico: Paolo La Rocca;

Preparatore dei Portieri: Antonino Nosdeo;

Medico: dottor Alvise Clarioni









Cerca

Ricerca avanzata Eventi & Servizi

» Leggi la news Sondaggi Argomenti notizie ---- Anteprima -- Regionali -- Regionali -- Tornei Arbitri -- Giudice Sportivo Calcio a Cinque Calcio femminile Calcio Giovanile Calciopiu.net Comunicati Stampa Dagli Utenti Dilettanti -- Eccellenza -- Prima Cat. -- Promozione -- Seconda Cat. -- Serie D -- Terza Cat. Fasi finali Forum Fotostoria Il Pungiglione Interviste Palazzo Partite Regionali S.G.S. Sondaggi Speciali Top Undici Tornei Varie Utenti Online 1 utenti online



Iscritti: 0

Semplici visitatori: 1



Altro... utenti onlineIscritti: 0Semplici visitatori: 1 Previsioni Meteo

Cliccando sulla cartina si aprirà una finestra: selezionate area e città per tutti i dettagli Cliccando sulla cartina si aprirà una finestra: selezionate area e città per tutti i dettagli