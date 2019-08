Varie : Torneo di Vignola, la Primavera Viola in semifinale Inviato da Sonia Nuzzi 13 letture ) Sta volgendo al termine l’edizione n. 51 del prestigioso “Torneo di Vignola”, storica manifestazione riservata alle squadre Primavera, che misurano la loro preparazione...





... in vista dell’inizio del campionato, previsto per il prossimo 14 settembre. Nove le squadre partecipanti, quasi tutte emiliane ad eccezione di Chievo Verona e Fiorentina; Modena e Reggio Audace hanno disputato un turno preliminare, che ha stabilito l’ottava squadra in corsa per i quarti di finale.

Fra oggi e domani (giovedì 22 e venerdì 23 agosto) verranno disputate le semifinali, mentre la finale è prevista per lunedì 26.



Questi i risultati maturati fin qui e il programma delle fasi finali:



9 agosto Parma- Spal 1-2

12 agosto Fiorentina-ChievoVerona (0-0) 5-2 dcr

13 agosto Modena-Reggio Audace 2-0

19 agosto Bologna-Carpi 4-1

20 agosto Sassuolo- Modena 6-0



SEMIFINALI

Bologna - Spal

giovedì 22 agosto ore 20,40



Fiorentina - Sassuolo

venerdì 23 agosto ore 20,40 stadio “Caduti di Superga”



FINALE

Lunedì 26 agosto







Cerca

Ricerca avanzata Eventi & Servizi

» Leggi la news Sondaggi Argomenti notizie ---- Anteprima -- Regionali -- Regionali -- Tornei Arbitri -- Giudice Sportivo Calcio a Cinque Calcio femminile Calcio Giovanile Calciopiu.net Comunicati Stampa Dagli Utenti Dilettanti -- Eccellenza -- Prima Cat. -- Promozione -- Seconda Cat. -- Serie D -- Terza Cat. Fasi finali Forum Fotostoria Il Pungiglione Interviste Palazzo Partite Regionali S.G.S. Sondaggi Speciali Top Undici Tornei Varie Utenti Online 1 utenti online



Iscritti: 0

Semplici visitatori: 1



Altro... utenti onlineIscritti: 0Semplici visitatori: 1 Previsioni Meteo

Cliccando sulla cartina si aprirà una finestra: selezionate area e città per tutti i dettagli Cliccando sulla cartina si aprirà una finestra: selezionate area e città per tutti i dettagli