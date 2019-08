Completato il turno preliminare (ad eccezione della gara Palermo – Biancavilla, rinviata a data da destinarsi) con i due posticipi di mercoledì 21 (Brindisi – Foggia 0-1...





... Milano City - Arconatese 1-2), la Coppa Italia di Serie D entra nel vivo con le gare del primo turno, in programma per domenica 25. Ecco il tabellone completo delle gare:





PRIMO TURNO



Cjarlins Muzane - Chions

Campodarsego - Tamai

Cartigliano - Montebelluna

Ambrosiana - Villafranca

Delta Calcio Rovigo - Mestre

Virtus Bolzano - Levico

Union Feltre - Este

Folgore Caratese - Legnano

Inveruno – Arconatese

Virtus CiseranoBergamo - Brusaporto

Nibionnoggiono - Caravaggio

Cliverghe - Breno

Caronnese - Seregno

Sporting Franciacorta - Pro Sesto

Sondrio - Villa Valle

Crema - Fiorenzuola

Savona - Fezzanese

Ligorna - Vado

Casale - Borgosesia

Chieri - Bra

Vigor Carpaneto - Lentigione

Sasso Marconi Zola - Mezzolara

Sammaurese - SCANDICCI

Savignanese - Forlì

GROSSETO - AQUILA MONTEVARCHI

SERRAVEZZA POZZI - GHIVIZZANO B.MOZZANO

FOLLONICA GAVORRANO – S.DONATO TAVARNELLE

LUCCHESE - GRASSINA

TUTTOCUOIO - PRATO

Sangiustese - Jesina

Foligno - Tolentino

Recanatese - Montegiorgio

Sporting Trestina - Cannara

Torres - Lattedolce

Ostia Mare - Muravera

Trastevere - Pro Calcio Tor Sapienza

Monterosi - Flaminia

Latina - Aprilia Racing

Albalonga - Vis Artena

Atletico Terme Fiuggi - Città di Anagni

Pineto - Vastese

S.Nicolo Notaresco - Avezzano

Cassino - Vastogirardi

Sorrento - Gladiator

Portici - Nocerina

Savoia - Gelbison

Taranto - Team Altamura

Foggia - Nardò

Fidelis Andria - Bitonto

Audace Cerignola - Gravina

Castrovillari - Francavilla

Cittanovese - Corigliano

Fc Messina - Marina di Ragusa

Vinc. Palermo/Biancavilla - Marsala

Acireale - Licata





Più avanti entreranno in gioco anche le nove squadre che in questo avvio di stagione hanno partecipato alla Tim Cup, vale a dire Sanremese, Adriese, Cavenago Fanfulla, Lanusei, Mantova, Matelica, Ponsacco, Fasano e Turris.