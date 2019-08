Registrati | Login Login Username:



Anche la stagione del calcio giovanile è ormai alle porte e le società professionistiche sono già al lavoro in vista dei prossimi impegni. Ecco i quadri tecnici di alcune compagini:





FIORENTINA

Con un apposito comunicato stampa apparso giorni fa sul portale violachannel.tv, la Fiorentina ha ufficializzato l'intero organigramma tecnico per la stagione 2019/2020. Conferma ovviamente per la Primavera, dopo la vittoria della Coppa Italia nello scorso anno, con Emiliano Bigica alla guida. Fiorentina che disputerà il primo campionato Under 18 Serie A e B, con Alberto Aquilani come allenatore. Under 17 viola a Matteo Fazzini, mentre l'Under 16 sarà affidata a Marco Donadel, chiusura con l'Under 15, dove alla guida ci sarà Mirko Mazzantini.

ORGANIGRAMMA TECNICO 2019/2020

PRIMAVERA 1 TIM: Emiliano Bigica

UNDER 18 SERIE A-B: Alberto Aquilani

UNDER 17 SERIE A-B: Matteo Fazzini

UNDER 16 SERIE A-B: Marco Donadel

UNDER 15 SERIE A-B: Mirko Mazzantini



SAMPDORIA

Nuova stagione in casa Sampdoria per quanto riguarda il Settore Giovanile; dopo l'ufficializzazione di Marcello Cottafava come nuovo tecnico della Primavera blucerchiata, ecco la definizione dell'intero organigramma. Sampdoria che farà il nuovo campionato Under 18 Serie A e B, con Felice Tufano alla guida dei classe 2002. Under 17 che invece saranno guidati da Matteo Pastorino. Infine Under 16 con Alessio Ambrosi e Under 15 (classe 2005) con David Alessi in panchina.

ORGANIGRAMMA TECNICO 2019/2020

RESPONSABILE TECNICO ACADEMY: Giovanni Invernizzi

PRIMAVERA 1 TIM: Marcello Cottafava

UNDER 18 SERIE A-B: Felice Tufano

UNDER 17 SERIE A-B: Matteo Pastorino

UNDER 16 SERIE A-B: Alessio Ambrosi

UNDER 15 SERIE A-B: David Alessi



INTER

Nuova stagione anche per quanto riguarda il Settore Giovanile dell'Inter, che ufficializza l'organigramma tecnico per l'annata che sta per iniziare. Primavera 1 ovviamente guidata sempre da Armando Madonna, con Tiziano Polenghi come allenatore in seconda. Nicola Beati sarà Collaboratore Tecnico, con Paolo Orlandoni come Preparatore dei Portieri e Responsabile dei preparatori dei portieri per l'intero settore giovanile. L’Inter parteciperà al nuovo campionato sperimentale Under 18 Serie A e B, con i classe 2002 che saranno allenati da Andrea Zanchetta, che mantiene dunque il gruppo Campione d'Italia Under 17 poco meno di un mese fà. Under 17 Serie A e B (classe 2003), che vede la prima novità con Cristian Chivu in panchina, infine conferme per Under 16 e Under 15, con Gabriele Bonacina e Paolo Annoni.

ORGANIGRAMMA TECNICO 2019/2020

PRIMAVERA 1 TIM: Armando Madonna

UNDER 18 SERIE A-B: Andrea Zanchetta

UNDER 17 SERIE A-B: Cristian Chivu

UNDER 16 SERIE A-B: Gabriele Bonacina

UNDER 15 SERIE A-B: Paolo Annoni



JUVENTUS

Aria di completa rivoluzione o quasi nell'organigramma tecnico per la stagione 2019/2020 in casa Juventus. Dopo l'ufficialità di Lamberto Zauli alla Primavera, con ritiro pre-campionato partito pochi giorni fà, arrivano le prime indiscrezioni sulle nuove cariche per il restante Settore Giovanile. Secondo quanto riportato da 11giovani.it, c'è la conferma per Francesco Pedone all'Under 17, mentre cambiano sia Under 16 che Under 15. Classe 2004 bianconeri che vedranno l'arrivo di Andrea Bonatti, ex Lazio dove ha guidato la Primavera. Under 15 infine che saranno guidati da Corrado Grabbi, già nel Settore Giovanile bianconero, dove è partito dal 2009/2010 con la guida dei Pulcini, quindi Esordienti e Under 15 la scorsa stagione come vice di Giovanni Valenti.

ORGANIGRAMMA TECNICO 2019/2020

PRIMAVERA 1: Lamberto Zauli

UNDER 17 SERIE A-B: Francesco Pedone

UNDER 16 SERIE A-B: Andrea Bonatti

UNDER 15 SERIE A-B: Corrado Grabbi



SPAL

Con un comunicato sul proprio sito internet, la Spal ufficializza il nome di Luca Fiasconi come nuovo allenatore della Primavera biancoazzurra. Per lui contratto annuale, di seguito l'intero comunicato.

"S.P.A.L. srl comunica di aver affidato la guida tecnica della Primavera a Luca Fiasconi. L’allenatore ha firmato un contratto che lo legherà alla società biancazzurra fino al 30 giugno 2020. Reduce dall’esperienza biennale come vice allenatore della Pistoiese, ha iniziato la carriera in panchina nel 2013/2014 con la Berretti del Tuttocuoio, guidando anche la Prima squadra dei neroverdi in Lega Pro nei campionati 2015/2016 e 2016/2017. Alla S.P.A.L. Fiasconi sarà affiancato dal vice Alberto Nardi. La società ringrazia Marcello Cottafava per il lavoro svolto nelle ultime due stagioni come allenatore della Primavera e precedentemente dell’Under 17, e per il prezioso contributo offerto al club negli anni da calciatore. S.P.A.L. ringrazia inoltre Michele Coppola, vice allenatore della Primavera nelle ultime due stagioni".

----------

Dopo l'arrivo di Luca Fiasconi alla guida della Primavera della Spal, la società biancoazzurra completa e ufficializza l'intero organigramma tecnico per la stagione 2019/2020 per quanto concerne il Settore Giovanile. Under 17 Serie A e B che saranno allenati da Fabio Perinelli, mentre si ribaltano rispetto alla passata stagione le situazioni di Claudio Rivalta e dell'ex Juve Riccardo Bovo, con il primo alla guida quest'anno dell'Under 16 e il secondo all'Under 15. Chiusura con l'Under 14 (Giovanissimi Fascia B), con l'arrivo di Jonatan Binotto ex calciatore di Hellas Verona, Bologna, Inter, ChievoVerona, Brescia e Como.

ORGANIGRAMMA TECNICO 2019/2020

PRIMAVERA 2: Luca Fiasconi

UNDER 17 SERIE A-B: Fabio Perinelli

UNDER 16 SERIE A-B: Claudio Rivalta

UNDER 15 SERIE A-B: Riccardo Bovo

UNDER 14: Jonathan Binotto



EMPOLI

Dopo l'ufficializzazione di Antonio Buscè come nuovo allenatore della Primavera dell'Empoli, la società toscana completa di fatto l'intero organigramma del proprio Settore Giovanile, per la stagione 2019/2020 che sta per iniziare. Under 17 Serie A e B affidata a Cesare Beggi, mentre classe 2004 (Under 16 Serie A e B, che difenderanno il tricolore) che saranno allenati da Andrea Filippeschi, chiusura con l'Under 15 Serie A e B affidata a Luca Sardi.

ORGANIGRAMMA TECNICO 2019/2020

PRIMAVERA 1 TIM: Antonio Buscè

UNDER 17 SERIE A-B: Cesare Beggi

UNDER 16 SERIE A-B: Andrea Filippeschi

UNDER 15 SERIE A-B: Luca Sardi



ROMA

Sono stati resi noti i tecnici del settore giovanile dell'AS Roma per la stagione 2019-20. Confermato alla Primavera Alberto De Rossi, nonostante il divorzio della società con il figlio Daniele.

ORGANIGRAMMA TECNICO 2019/2020

PRIMAVERA 1 TIM: Alberto De Rossi

UNDER 18: Mauro Fattori

UNDER 17: Fabrizio Piccareta

UNDER 16: Aniello Parisi

UNDER 15: Tugberk Tenrivermis

UNDER 14: Alessandro Rubinacci



LAZIO

E’ partita ufficialmente la stagione 2019/2020 della Lazio Primavera, quella del ritorno dei biancocelesti nel massimo campionato nazionale. Visite mediche di rito e partenza per il ritiro di Pietralunga, dove dal 30 Luglio al 9 Agosto saranno impegnati i biancocelesti. A disposizione del nuovo allenatore Menichini, dovrebbe esserci Shehu, ala in arrivo dal Levante, mentre Alia, Zitelli e Falbo saranno i fuoriquota.

ORGANIGRAMMA TECNICO 2019/2020

PRIMAVERA 1 TIM: Leonardo Menichini

UNDER 17: Paolo Ruggeri

UNDER 16: Marco Alboni

UNDER 15: Tommaso Rocchi

UNDER 14: Simone Gonini





