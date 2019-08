Dilettanti : E se la Lampo fosse “ripescata” in Eccellenza...? Inviato da Sonia Nuzzi 25 letture ) Che potesse essere un’estate calda, lo avevamo pronosticato. Ma non così tanto…. Facciamo il punto della situazione, partendo dalle cose certe.





A) Durante l’incontro proficuo e partecipato di ieri pomeriggio a Coverciano fra società, giocatori e settore arbitrale (29 società presenti su 32), per le coincidenze e le difficoltà determinate dall’attività che deve essere conclusa entro l’inizio di aprile (Torneo delle Regioni, spareggi nazionali docet), si è deciso all’unanimità di tornare indietro: non più play-off allargati ma play – off normali. Con turni non più infrasettimanali. Questo secondo punto valido se non ci sarà un girone a 17 squadre.



B) Nei prossimi giorni (ancora non esiste una data ufficiale) dovrebbe venire discusso dal Collegio di Garanzia del Coni il ricorso del Viareggio 2014 contro il Crt che lo ha escluso dall’Eccellenza.

Appurate queste due cose, ecco le situazioni in forse che potrebbero far “ballare” il tavolo.



C) Fallita la trattativa con il gruppo Corsi – Secci, non si sa cosa possa accadere a Poggibonsi. Ripartirà o no dall’Eccellenza la squadra senese, con un gruppo di imprenditori locali, o verrà tirato giù il bandone? Quello che sappiamo è che l’assessore allo sport di Poggibonsi ha chiesto lumi in Federazione nell’ipotesi di ripartire con una squadra dalla Terza Categoria e che ad oggi il Poggibonsi non ha nessun giocatore che si sta allenando. I prossimi giorni saranno decisivi.



D) Se il Poggibonsi riparte, nessun problema. Ma se non riparte cosa succede? A prescindere dalla conclusione del caso Viareggio, sembra possibile, per mantenere il “format” dell’Eccellenza a 32 squadre, il ripescaggio della Lampo in Eccellenza nel girone del Poggibonsi e di conseguenza i ripescaggi di Saline, Staggia e Giovani Vinci nelle categorie inferiori. Ipotesi da verificare ma non campata in aria. Paolo Mangini è alla ricerca della soluzione migliore e poco attaccabile sotto tutti i punti di vista.



E) I prossimi giorni saranno quindi decisivi. E i calendari? Possibile la pubblicazione martedì 27 agosto.



Alessio Facchini









