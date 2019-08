Varie : La Pianese pronta al debutto in Serie C: ecco la rosa Inviato da Sonia Nuzzi 10 letture ) C’è grande attesa a Piancastagnaio per l’ormai imminente debutto in Serie C della Pianese! La società del presidentissimo Maurizio Sani debutterà infatti domenica...



... pomeriggio contro la Pro Vercelli, alle ore 15.00, allo stadio “Silvio Piola”. Una location suggestiva (capace di contenere fino a 5.500 spettatori), sul campo di una società pluriscudetatta (ben 7 i tricolori vinti, sia pure in tempi lontani, dai bianchi piemontesi) per il debutto in un campionato così importante, che renderà ancora più indimenticabile la giornata del 25 agosto 2019.



Intanto è stato reso noto e ufficializzato l'elenco dei calciatori (e i relativi numeri di maglia) a disposizione di mister Marco Masi. Eccolo:



1 Fontana Andrea

2 Ambrogio Simone

3 Seminara Davide

4 Cason Stefano

5 Dierna Emilio

6 Simeoni Luca

7 Benedetti Lorenzo

8 Catanese Giovanni

9 Udoh King Paul Akpan

10 Benedetti Giacomo

11 Momentè Matteo

12 Vitali Leonardo

13 Gagliardi Francesco

14 Vavassori Gabriele

15 Ciavattini Stefano

16 Zagaria Gabriele

17 Bianchi Leonardo

18 Figoli Matteo

20 Benedetti Luca

21 Scarlino Luca

23 Montaperto Giuseppe

24 Rinaldini Damiano

25 Fortuni Simone

26 Tampwo Marco







Cerca

Ricerca avanzata Eventi & Servizi

» Leggi la news Sondaggi Argomenti notizie ---- Anteprima -- Regionali -- Regionali -- Tornei Arbitri -- Giudice Sportivo Calcio a Cinque Calcio femminile Calcio Giovanile Calciopiu.net Comunicati Stampa Dagli Utenti Dilettanti -- Eccellenza -- Prima Cat. -- Promozione -- Seconda Cat. -- Serie D -- Terza Cat. Fasi finali Forum Fotostoria Il Pungiglione Interviste Palazzo Partite Regionali S.G.S. Sondaggi Speciali Top Undici Tornei Varie Utenti Online 1 utenti online



Iscritti: 0

Semplici visitatori: 1



Altro... utenti onlineIscritti: 0Semplici visitatori: 1 Previsioni Meteo

Cliccando sulla cartina si aprirà una finestra: selezionate area e città per tutti i dettagli Cliccando sulla cartina si aprirà una finestra: selezionate area e città per tutti i dettagli