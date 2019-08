Varie : Campionati al via: la Serie C apre la stagione! Inviato da Sonia Nuzzi 2 letture ) Tutto pronto sui campi della Serie C per l’avvio del campionato 2019/20, previsto per questo fine settimana. Invariato il format (60 squadre partecipanti suddivise in 3 gironi),...





...che prevede 38 giornate di gare, l’ultima delle quali è prevista per domenica 26 aprile 2020. 4 i turni infrasettimanali (25 settembre, 23 ottobre, 26 febbraio e 25 marzo), sosta solo per le festività di fine anno (29 dicembre e 5 gennaio); turno di Pasqua anticipato al sabato (11 aprile).

Ecco il programma completo della prima giornata e le designazioni arbitrali:



ALESSANDRIA – GOZZANO

ore 17.30 – Arbitro: Adalberto Fiero di Pistoia, coad. da Torresan di Bassano del Grappa e Ceolin di Treviso



AREZZO LECCO

ore 17.30 – Arbitro: Mario Saia di Palermo, coad. da Madonia di Palermo e Lalomia di Agrigento



COMO – PERGOLETTESE

ore 17.30 – Arbitro: Alberto Ruben Arena di Torre del Greco, coad. da Nasti di Napoli e Piedipalumbo di Torre Annunziata



GIANA ERMINIO – RENATE

ore 17.30 – Arbitro: Daniele Paterna di Teramo, coad. da Massimino di Cuneo e Gualtieri di Asti



NOVARA – JUVENTUS UNDER 23

lunedì 26 ore 20.45 – Arbitro: Ermanno Feliciani di Teramo, coad. da Festa di Avellino e Pellino di Frattamaggiore



PISTOIESE – ALBINOLEFFE

ore 15.00 – Arbitro: Nicola Donda di Gradisca D’isonzo, coad. da Abagnale di Parma e Regattieri di Finale Emilia



PONTEDERA – CARRARESE

sabato 24 ore 20.45 – Arbitro: Nicolo’ Marini di Trieste, coad. da Vitale di Ancona e Ricciardi di Ancona



PRO PATRIA – MONZA

ore 17.30 – Arbitro: Claudio Panettella di Bari, coad. da Cataldo di Bergamo e Ceccon di Lovere



PRO VERCELLI – PIANESE

ore 15.00 – Arbitro: Sajmir Kumara di Verona, coad. da Cortinovis di Bergamo e Agostino di Sesto San Giovanni



ROBUR SIENA – OLBIA

ore 15.00 – Arbitro: Valerio Maranesi di Ciampino, coad. da Fontemurato di Roma 2 e Salama di Ostia Lido





N.B.: quest'anno su Calciopiù (di nuovo in edicola da martedì 3 settembre) troverà spazio anche la Serie C. Un altro motivo per non perdere neanche un numero!







Cerca

Ricerca avanzata Eventi & Servizi

» Leggi la news Sondaggi Argomenti notizie ---- Anteprima -- Regionali -- Regionali -- Tornei Arbitri -- Giudice Sportivo Calcio a Cinque Calcio femminile Calcio Giovanile Calciopiu.net Comunicati Stampa Dagli Utenti Dilettanti -- Eccellenza -- Prima Cat. -- Promozione -- Seconda Cat. -- Serie D -- Terza Cat. Fasi finali Forum Fotostoria Il Pungiglione Interviste Palazzo Partite Regionali S.G.S. Sondaggi Speciali Top Undici Tornei Varie Utenti Online 1 utenti online



Iscritti: 0

Semplici visitatori: 1



Altro... utenti onlineIscritti: 0Semplici visitatori: 1 Previsioni Meteo

Cliccando sulla cartina si aprirà una finestra: selezionate area e città per tutti i dettagli Cliccando sulla cartina si aprirà una finestra: selezionate area e città per tutti i dettagli