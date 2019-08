Società pressochè al completo (29 su 32) e Aula Magna di Coverciano gremita, per la riunione organizzata dal Crt tra le società di Eccellenza e il C.R.A,...





... svoltasi nel tardo pomeriggio di ieri.



Dopo il breve saluto del presidente del Crt Paolo Mangini, che ha annunciato che il premio di valorizzazione Giovani sarà dato anche alle seconde e terze classificate, oltre alla prima di ogni girone di Eccellenza e Promozione, ha preso la parola il presidente Cra, Vittorio Bini. Dopo aver fatto il punto sulla precedente stagione e sugli episodi di violenza ai danni degli arbitri, Bini ha chiesto di nuovo l’aiuto di capitani e allenatori e ha quindi affrontato le diverse problematiche dell’attività arbitrale. E si è quindi confrontato su alcune considerazioni espresse da alcuni dirigenti presenti su episodi accaduti in campo.

Poi sono state esposte da Bini, con una sintetica carrellata, le novità regolamentari sulle procedure di sostituzione (regola 3), provvedimenti nei confronti di dirigenti (regola 5), calciatori infortunati (regola 5), calcio di inizio (regola 8), rimessa (regola 8), fallo di mano (regola 12), provvedimenti disciplinari (regola 12), calci di punizione indiretti, barriere (regola 13), calci di rigore (regola 14) e calcio di rinvio (regola 16). Sul sito AIA il dettaglio su queste novità.



Le società hanno espresso soddisfazione e gradimento per questo tipo di incontri, volti a creare un clima migliore durante le gare in campo e ad approfondire la conoscenza dei problemi di entrambe le categorie.

Il presidente Mangini, vista la eventualità di un girone a 17 e le problematiche derivanti dal posticipo a fine aprile del Torneo delle Regioni, ha condiviso con le società presenti di sospendere, per la correntemente stagione sportiva, i play off a 7, ritornando a quelli fino alla quinta classificata. La proposta è stata votata alla unanimità.



Erano presenti, insieme al vicepresidente vicario Perniconi, ai consiglieri regionali Brogi, Merlini e Fusai, i dirigenti e gli allenatori di Foiano, Lastrigiana, Castelnuovo, Massese, Porta Romana, Badesse, Cuioipelli, Valdarno, Fucecchio, Fratres Perignano, Tau Calcio, Cascina, Valdinievole, Sinalunghese, Terranuova Traiana, ProLivorno Sorgenti, Castelfiorentino, Antella, Rignanese, Colligiana, San Miniato Basso, Pontremolese, Signa, Zenith Audax, Sangimignano sport, Fortis Juventus, San Marco Avenza, Baldaccio Bruni e Camaiore Calcio.