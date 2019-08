Il C.R.T., al fine di favorire la partecipazione di tutte le Società del Campionato di Promozione 2019/2020, ha organizzato due incontri con il Presidente C.R. Arbitri Toscana...





... Vittorio Bini, riservato agli allenatori e ai capitani delle squadre partecipanti al suddetto campionato.

Nell’occasione sarà presentato anche l’aggiornamento normativo del regolamento A.I.A..

In considerazione del fatto che in tale riunione verrà effettuata anche una verifica per la predisposizione del calendario gare, è opportuna la presenza del Presidente della Società o di un suo delegato.

Parteciperanno agli incontri il Presidente del Comitato Regionale Toscana Paolo Mangini, il Vicepresidente Vicario Bruno Perniconi e il Vicepresidente Massimo Taiti.



Ecco le coordinate dei due incontri:

- martedì 27 agosto 2019 alle ore 17:00, presso l’aula Magna di Coverciano (Via G. D’Annunzio 138 - Firenze);

- venerdì 30 agosto 2019 alle ore 17:00, presso la sala riunioni della Cassa Edile Società di Livorno (Via Piemonte, 62/B – Livorno) adiacente alla Delegazione Provinciale F.I.G.C..



Le società interessate sono invitate a favorire la partecipazione dei propri tesserati (allenatore e capitano squadra Promozione).