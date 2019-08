Amichevole di lusso questa sera alle 20.30 allo stadio “Matteoli” di Perignano, con i padroni di casa del Fratres Perignano opposti al Real Forte Querceta.





Altro test contro una formazione di categoria superiore per i rossoblu di mister Ticciati, che continuano così a mettersi alla prova al cospetto di squadre dal grande valore per affinare movimenti e schemi provati e riprovati in allenamento. Il Real Forte Querceta arriva a Perignano con voglia di rivalsa dopo la sconfitta di domenica nel turno preliminare di Coppa Italia Serie D per mano della Lucchese. La formazione di mister Amoroso, arrivato sulla panchina del Real Forte Querceta a sostituire Tosi a un giorno dall'inizio del ritiro, metterà a dura prova un Fratres Perignano chiamato a confermare i progressi visti nella gara contro il Tuttocuoio, risolta dagli ospiti solamente nei minuti finali della contesa. Appuntamento dunque a questa sera per vivere grandi emozioni sugli spalti e osservare i frutti del quotidiano lavoro dei rossoblu.



Nell’occasione, la redazione di Calciopiù si unisce al dolore del giocatore degli Juniores del Fratres Mattia Misiti, che pochi giorni fa ha perso improvvisamente il padre, suo instancabile e orgoglioso sostenitore.