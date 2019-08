Salutate Grosseto e Grassina – “salite” nei Nazionali – il campionato Juniores regionali Elite presenta tante novità e molte potenziali incognite…











..scrutando i nomi delle sedici protagoniste. Di seguito, come per le altre categorie regionali di Merito fin qui proposte, il riepilogo di tutti i tecnici al via della stagione 2019-2020.



AFFRICO: Gianpaolo Giugni (nuovo)

AUDACE LEGNAIA: Francesco Guidotti (nuovo)

BIBBIENA: Roberto Gnassi (confermato)

CASCINA: Massimo Luperini (confermato)

CASTELFIORENTINO: Graziano Saventi (nuovo)

CENAIA: Roberto Taccola (confermato)

CUOIOPELLI: Alessandro Bellini (nuovo)

FUCECCHIO: Enrico Fatticcioni (nuovo)

LAMMARI: Stefano Dianda (confermato)

LARCIANESE: Marco Bartolozzi (confermato)

LASTRIGIANA: Rossano Bartalucci (confermato)

MONTELUPO: Carlo Salvadori (confermato)

OLMOPONTE: Marco Santoni (nuovo)

PORTA ROMANA: Simone Maccari (nuovo)

PRO LIVORNO SORGENTI: Federico Bandinelli (nuovo)

SESTESE: Matteo Angiolini (nuovo)