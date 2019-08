Ora è ufficiale. Il Viareggio 2014 ha presentato ricorso presso il Collegio di Garanzia del Coni avverso l’esclusione dal campionato di Eccellenza da parte del Comitato Regionale Toscano...



... per la mancata iscrizione on line della società versiliese. Proprio in queste ore il Crt sta ultimando le proprie controdeduzioni in materia che non riguardano solo la mancata iscrizione on line. Nei prossimi giorni si saprà quando sarà discusso il ricorso.

