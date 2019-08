Il Comitato Regionale ha reso noto pochi minuti fa la composizione dei campionati Dilettantistici e Giovanili regionali della prossima stagione. Tutto o quasi secondo le previsioni...



...ecco nello specifico tutti i gironi dei campionati Juniores, Allievi e Giovanissimi regionali



JUNIORES

Girone Elite

Affrico, Art. Ind. Larcianese, Audace Legnaia, Bibbiena, Castefiorentino, Cascina, Cuoiopelli, Fucecchio, Lammari, Lastrigiana, Montelupo, OlmoPonte, Porta Romana, Pro Livorno Sorg., Atl. Cenaia



Girone B

Atl. Carrara dei Marmi, Atl. Lucca, Castelnuovo Garfagnana, Coiano S.L., Don Bosco Fossone, Galcianese, I. Monsummano, Lanciotto C., Maliseti Seano, Massese, Migliarino Vecchiano, Stiava, Poggio a Caiano, San Marco Av., Valdinievole Mont., Zenith Audax



Girone C

Antella, Arezzo F.A., Atl. Castello, Atl. Esperia, Aud. Galluzzo, Aud. Rufina, Firenze Ovest, Luco, Mezzana, N.S. Chiusi, Orange Don Bosco, Pontassieve, Rignanese, Rinascita Doccia, Settignanese, Sinalunghese



Girone D

Armando Picchi, Atl. Etruria, Castiglioncello, Colligiana, Forcoli Vald, Fratres Perignano, Gracciano, Urbino Taccola, Mazzola Vald., Montespertoli, Scarlino, Sangimignanosport, San Miniato B.,Asta, San Quirico, Stella Rossa



ALLIEVI

Girone Elite

Aquila Montevarchi, Atl. Lucca, Bibbiena, Scandicci, Floria 2000, Forcoli Valdera, Forte dei Marmi, Lastrigiana, Maliseti Seano, Pro Livorno Sorg., Rinascita Doccia, San Michele C.V., Sestese, Sp. Cecina, Tau, Zenith Audax



Girone B

Armando Picchi, Atl. Piombino, Audace Isola D’Elba, Bellaria Capp., Castelfiorentino, Giov. Fucecchio, Gracciano, Grosseto, Monteriggioni, N.G. Barbanella, Oltrera, Colline Pisane, San Donato Tav., San Miniato, SangimignanoSport, Venturina



Girone C

Affrico, Arezzo F.A., Atl. Castello, Aud. Galluzzo, Belmonte, Casellina, Castiglionese, Fortis Juventus, Isolotto, Olmo Ponte, Pontassieve, Rondinella Marz., Santa Firmina, Sangiovannese, Sinalunghese, Sp. Arno



Girone D

Camaiore, Capostrada, Castelnuovo Gaf., Capezzano, Coiano S.L., Firenze Ovest, Giov. Granata Mons., Jolly Montemurlo, Lido Camaiore, Margine Coperta, Navacchio Z., Olimpia, Pisa Ovest, San Giuliano, Santa Maria, Viaccia





GIOVANISSIMI

Girone Elite

Aquila Montevarchi, Armando Picchi, Aullese, Scandicci, Capezzano, Floria 2000, Maliseti Seano, Margine Coperta, Navacchio Zambra, Sangiovannese, San Michele C.V., Sestese, Sporting Arno, Tau, Zenith Audax



Girone B

Academy Livorno, Bellaria Capp., Forcoli Valdera, Giovani Fucecchio, Invicta Sauro, Mazzola Valdarbia, Montespertoli, Oltrera, Poggibonsese, Ponsacco, Pro Livorno Sorg., Santa Maria, San Miniato, Sangimignanosdport, Sp. Cecina, Venturina



Girone C

Affrico, Atl. Castello, Aud. Galluzzo, Bagno a Ripoli, Bibbiena, Casentino Academy, Fir. Ovest., Fortis Juv., Impruneta Tav., Lanciotto C., Olmo Ponte, Pontassieve, Rin. Doccia, Rondinella Marzocco, Santa Firmina, Settignanese, SInalunghese



Girone D

Atl. Lucca, Capostrada, Coiano S.L., Forte dei Marmi, Giov. Granata, Giov. Via Nova, Jolly Montemurlo, Mezzana, Montelupo, Olimpia, Pietà ’04, Pisa Ovest, Poggio a Caiano, Prato Nord, San Marco Av., Versilia