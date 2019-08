La Lega Nazionale Dilettanti ha ufficializzato i gironi degli Juniores Nazionali per la stagione 2019-2020. Le numerose formazioni toscane presenti in organico sono state suddivise in due raggruppamenti distinti…





…di cui uno comprendente le sole Scandicci, Prato e la neo-promossa Grassina.



GIRONE E: Alfonsine, Correggese, Fiorenzuola, Forlì, Lentigione, Mezzolara, Progresso, Sammaurese, Sasso Marconi Zola, Savignese, Vigor Carpaneto, Grassina, Prato, Scandicci



GIRONE G: Fezzanese, Aglianese, Aquila Montevarchi, Follonica Gavorrano, Ghivizzano, Grosseto, Lucchese, Ponsacco, Real Forte Querceta, San Donato Tavarnelle, Sangiovannese, Seravezza, Tuttocuoio, Pontedera