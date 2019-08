Una crescita graduale e costante, in cui ogni passo è stato calcolato, programmato e poi percorso tenendo sempre conto della lunghezza della gamba. È tramite una gestione oculata e competente che il Rinascita Doccia…











…si è ritagliato un posto importante nei campionati regionali prima e si è poi affacciato con continuità in quelli di Elite. Saranno proprio gli Allievi classe 2003 – impegnati nel girone di Merito regionale – il fiore all’occhiello del sodalizio rossoblù di Sesto Fiorentino anche nella prossima stagione, ma è l’intero vivaio che deve essere tenuto in adeguata considerazione. Nel corso delle ultime settimane il direttore sportivo Paolo Violi ha lavorato alla costruzione delle squadre che si presenteranno al via dei rispettivi campionati: vi proponiamo una sintesi panoramica sulle quattro principali formazioni rossoblù del settore giovanile con allenatori e nuovi arrivati nel corso dell’estate.



ALLIEVI ELITE

Allenatore: Roberto Cavaliere (confermato)

Acquisti

Michelagnoli (Pistoiese); Miranda (Zenith Audax); Vanni (Affrico); Saturni (Floriagafir); Lekaj e Kowalski (Lanciotto Campi); Bruscoli (Rignanese); Tognazzi (Lastrigiana)



ALLIEVI B MERITO

Allenatore: Gianni Chiari (confermato)

Acquisti

Orrei e Ciappi (Atl. Castello); Di Fruscia e Giacomini (Affrico) Faustini (Isolotto); Pinori (Aud. Galluzzo); Ekani (Poggio a Caiano)



GIOVANISSIMI REGIONALI

Allenatore: Lorenzo Gheri

Acquisti

Basta e Olmi (Novoli); Tomberli (Calenzano)



GIOVANISSIMI B

Allenatore: Salvatore Miranda-Stefano Betto

Acquisti

Fochi, Ciminelli, Lisi, Meiattini (Sestese); Aimonetti (San Lorenzo); Pedruzzi (Calenzano); Viti (Empoli)