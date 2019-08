Domani pomeriggio alle 15 si svolgerà la riunione consiglio direttivo della Federazione toscana per decidere i gironi di Eccellenza, Promozione, Prima e Seconda Categoria e dei campionati regionali (Juniores, Allievi e Giovanissimi) nonché…







…il programma della Coppa Italia e della Coppa Toscana Dilettanti. In anteprima per i nostri utenti, la probabile composizione dei gironi di Eccellenza e Promozione.



ECCELLENZA

Girone A

Atl. Cenaia, Camaiore, Cascina, Castelnuovo Garfagnana, Castelfiorentino, Cuoiopelli, Fratres Perignano, Fucecchio, Massese, Pontremolese, Pro Livorno Sorgenti, San Marco Avenza, San Miniato Basso, Tau Calcio Altopascio, Valdinievole Montecatini, Viareggio Athletic



Girone B

Antella, Badesse, Baldaccio Bruni, Colligiana, Fortis Juventus, Lastrigiana, Nuova Foiano, Poggibonsi, Porta Romana Oltrarno, Rignanese, Terranuova Traiana, Sangimignano, Signa 1914, Sinalunghese, Valdarno, Zenith Audax



PROMOZIONE

Girone A

Athl. Calenzano, Lammari, Lampo, Lanciotto Campi, Larcianese, Luco, Maliseti, Montespertoli, Pieve Fosciana, Ponte Buggianese, Prato 2000, Quarrata Olimpia, River Pieve, Sestese, Viaccia, Villa Basilica



Girone B

A.G. Dicomano, Asta Taverne, Audax Rufina, Bucinese, Castelnuovese, Castiglionese, Chiantigiana, Cortona Camucia, Firenze Ovest, Lucignano, Mazzola Valdarbia, N.S. Chiusi, Pontassieve, Pratovecchio Stia, San Quirico, Soci Casentino,



Girone C

Armando Picchi, Atletico Etruria, Atl. Piombino, Audace Galluzzo Oltrarno, C.S. Lebowski, Certaldo, Gambassi, Colli Marittimi, Forcoli Valdera, Monterotondo, Montalcino, Real Cerretese, Urbino Taccola, Sant’Andrea, San Donato Acli, Sporting Cecina