Lungi ancora dal dirsi conclusa, per quanto ha fatto vedere finora è stata un'altra estate rovente per il calcio dilettantistico toscano. A tenere banco sul palcoscenico dei Dilettanti...



...il caso legato al mancato ripescaggio della Sinalunghese e di tante altre formazioni in bilico fino all'ultimo. Sul fronte del calcio giovanile invece il "caso" più spinoso si è verificato dalle parti di Aulla. Laddove la Toscana si abbraccia con la Toscana la storica (e centenaria) società neroverde si è trovata in grandissima difficoltà dopo il mancato rinnovo della convenzione legata alla gestione del proprio impianto di gioco. Questo mentre l'Aullese compiva l'altrettanto storico salto nei regionali Elite, grazie alla vittoria dei classe 2004. Trovatasi costretta a rinunciare alla categoria Allievi B di Merito, la società della Lunigiana schiererà invece regolarmente al via una formazione Giovanissimi Elite. La squadra sarà allenata dall'ex tecnico della Massese Fabio Angelotti e disputerà la propria attività presso l'impianto di Montignoso, dove il club della Lunigiana, con in testa il responsabile del settore giovanile Nicola Contipelli ha trovato ospitalità per l'immediato futuro.