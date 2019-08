La Lega Nazionale Dilettanti ha da poco resa nota la composizione dei gironi di Serie D della stagione 2019-2020. Come previsto, le formazioni toscane che militano in questa categoria sono state suddivise...



...in due gironi che riepiloghiamo:



GIRONE A: Borgosesia, Casale, Fossano, Ligorna, Real Forte Querceta, Seravezza, Bra, Chieri, Ghivizzano, Lucchese, Sanremese, Vado, Caronnese, Fezzanese, Lavagnese, Prato, Savona, Verbania.



GIRONE E: Aglianese, Bastia, Flaminia, Grosseto, Ponsacco, Scandicci, Albissola, Cannara, Follonica Gavorrano, Monterosi, San Donato Tavarnelle, Sporting Trestina, Aquila Montevarchi, CIttà di Foligno, Grassina, Pomezia, Sangiovannese, Tuttocuoio