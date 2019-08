Oggi la serie D ufficializza i gironi, martedì prossimo sarà la volta del Comitato Regionale Toscano. Ma dopo la sentenza sul caso Cerignola, altro giro, altra corsa. La Sinalunghese dovrebbe ricorrere al Tar del Lazio e chiedere....



... il blocco dell’attività dei campionati di serie C, serie D e Eccellenza Toscana in attesa del pronunciamento di merito del Tar del Lazio previsto per il 9 settembre. Potrebbero ricorrere al Tar anche Lampo, Saline, Staggia Senese e Giovani Vinci per chiedere il blocco dell’attività in Promozione, Prima e Seconda Categoria della Toscana ma probabilmente troverebbero come la Sinalunghese l’inammissibilità dell’ultimo grado di giudizio. Come da noi previsto, un’altra estate calda per il calcio della nostra regione che senza alcuna colpa è costretta a subire una situazione abnorme.

Alessio Facchini