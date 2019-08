Palazzo : Doccia fredda per le toscane: ecco la decisione del Tar Inviato da Lorenzo Martinelli 113 letture ) Contrariamente alle sensazioni di segno positivo che circolavano nelle ultime ore, il Tar ha concesso la sospensiva cautelare alla Figc, schierata al fianco della Serie C nell'affaire Cerignola. A questo punto...



...le speranze della Sinalunghese e delle altre formazioni toscane in odore di ripescaggio sfumano sul più bello. La sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio arriverà il 9 settembre ma nel frattempo, e la prima tappa è quella di domani, la Serie D ufficializzerà i propri gironi mantenendo la Sinalunghese in Eccellenza.







