Reduce dal buon pari all'esordio in Coppa Italia contro il Pontedera e dopo il ko di misura nel test-match con il Messina (1-0 in favore dei siciliani) la Pianese continua ad avvicinare la data del suo esordio in Serie C...



...che avverrà (al netto di eventuali ritardi...) il prossimo 25 agosto contro la Pro Vercelli. A tracciare il punto della situazione in casa bianconera è il difensore Simone Ambrogio che, sul sito ufficiale della società amiatina, ha affermato: "Contro il Messina abbiamo giocato un buon calcio, non siamo riusciti a trovare il gol per sbloccare la partita, ma questo allenamento ci ha dato dei buoni segnali. A livello personale sono soddisfatto del mio rendimento, a Pontedera, come tutti i miei compagni, ero molto emozionato per il debutto assoluto tra i professionisti e per la prima storica partita della Pianese: un buon pareggio, giocando un buon calcio. Sono nato come difensore centrale, poi mi hanno spostato sia come terzino sinistro che destro: mi trovo bene in qualsiasi ruolo. Con la Pianese mi trovo veramente bene, sia con lo staff tecnico che con i miei nuovi compagni: c'è tanto entusiasmo. Per un giovane come me, sono molto importanti i consigli dei calciatori più esperti, sempre disponibili nei nostri confronti".