Mentre in Toscana rientra il caso Ponte a Moriano (che non si ritira dalla Prima Categoria), alle ore 11 inizia l’udienza presso il giudice monocratico del Tar del Lazio sulla vicenda Cerignola – Figc e Lega di serie C. In giornata -al massimo entro domani, venerdì 9 agosto - è previsto....



il pronunciamento e quindi di conseguenza si dovrebbe andare verso una definizione della questione e quali saranno le decisioni che saranno prese successivamente dalla Figc. Attendiamo con impazienza. Come attende la serie D che ha definito i gironi (Real Forte Querceta, Prato, Aglianese, GhiviBorgo e Seravezza con piemontesi, liguri e una lombarda e tutte le altre con umbre e laziali) e il Comitato Regionale Toscano che ha convocato per martedì 13 agosto la riunione del Consiglio con all’ordine del giorno la formazione dei gironi dei campionati regionali dilettantistici e giovanili e la formulazione delle gare di Coppa Italia e Toscana che iniziano domenica 1 Settembre.

Alessio Facchini