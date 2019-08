Palazzo : In arrivo la decisione del Tar che interessa le toscane Inviato da Lorenzo Martinelli 19 letture ) E' prevista per le 11 di oggi - giovedì 8 agosto - la presa in esame del cosiddetto "caso Cerignola" da parte del Tar del Lazio, al quale si è rivolta la Figc ricorrendo contro il pronunciamento...



...del Collegio di Garanzia del Coni il quale, a sua volta, aveva accolto il ricorso del club pugliese che chiedeva la riammissione in Lega Pro. Allo stato delle cose, considerando quindi il Cerignola in Serie C dopo la decisione dell'organo del Coni, c'è spazio per la Sinalunghese (e tante altre formazioni toscane) per avere la certezza di un ripescaggio in categoria superiore. Il Tar del Lazio potrebbe però rimandare la sua decisione alla fine del mese, creando di fatto uno stallo nella situazione che si sta ormai protraendo da diversi giorni.







