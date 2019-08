Quando sabato 10 o lunedì 12 agosto, il giudice monocratico del Tar di Lazio deciderà sul ricorso della Figc dopo la decisione del Collegio di Garanzia del Coni che riammette l’Audace Cerignola in serie C, due potrebbero essere gli scenari di una storia...



ancora tutta da scrivere. Nel caso della mancata concessione della sospensiva, la strada sembra tutta in discesa. Viene riammessa la squadra foggiana con un girone di C a 21 squadre, idem per la Sinalunghese in D e per le toscane ripescate nei campionati regionali. Ma se invece ci fosse la sospensiva in attesa del giudizio di merito previsto probabilmente per lunedì 26 agosto, lo scenario potrebbe essere inquietante per la Sinalunghese. Si dice che dopo la decisione del Tar del Lazio, la serie D compili i gironi con dentro il Cerignola e fuori la Sinalunghese. Per la formazione senese s’impone a questo punto una virata legale: bloccare e depotenziare l’eventuale decisione della serie D attraverso due ricorsi al Collegio di Garanzia del Coni e al Tar del Lazio in attesa del pronunciamento del Tar del Lazio di fine agosto che blocchino l’efficacia della decisione presa. Come può la serie D fare i gironi quando è ancora pendente una decisione di merito al Tar del Lazio?

Alessio Facchini