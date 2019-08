Si procede in continuità con la stagione da poco conclusa sul fronte campionati giovanili professionisti: le società toscane di Serie A e B e di Lega Pro...



...restano inserite nello stesso girone; fa eccezione la Pianese, che farà parte dell'organico di un girone con prevalenza di squadre laziali e campane.

Le quattro società di Serie A e B del Granducato, Fiorentina, Empoli, Livorno e Pisa, militeranno nel girone A dei campionati Under 17, 16 e 15; con loro Genoa, Juventus, Lazio, Parma, Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Torino e Virtus Entella.

Per quel che riguarda invece le società toscane di Serie C, Arezzo, Carrarese, Pontedera, Pistoiese e Siena, il girone di appartenenza sarà il C, in compagnia di Fano, Cesena, Imolese, Ravenna, Rimini, San Marino e Vis Pesaro. La Pianese è stata invece inserita come detto nel raggruppamento D, insieme ad Avellino, Casertana, Cavese, Fermana, Gubbio, Paganese, Rieti, Sambenedettese, Teramo, Ternana e Viterbese.