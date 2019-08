Bloccati in attesa della decisione del Tar di Lazio sul caso Cerignola (tutto fermo almeno fino a venerdì), nel frattempo il Comitato Interregionale ha già ultimato la composizione dei gironi per il prossimo campionato di Serie D...



Tutto fatto per le toscane che saranno divise in due gironi. Cinque formazioni toscane (quelle del Nord – Ovest) dovrebbero essere dislocate nel girone con sei compagini liguri, sei piemontesi e una lombarda. Le altre toscane (10 o 11 a seconda della categoria in cui verrà messa la Sinalunghese) dovrebbero andare a giocare con quattro umbre e tre o quattro laziali.

