Dilettanti : Il punto giorno per giorno sui ripescaggi Inviato da Lorenzo Martinelli 75 letture ) Si va verso una svolta del caso Cerignola. Ecco il cronoprogramma della crisi (che potrebbe subire un’accelerazione in caso di un pronunciamento del Tar nella giornata di giovedì 8 agosto) dopo la decisione del...



...Collegio di Garanzia del Coni che ha imposto alla Figc la riammissione della squadra foggiana in serie C.

MARTEDI’ 6 AGOSTO: La Figc chiede al Tar del Lazio la sospensiva del provvedimento preso dal Collegio di Garanzia del Coni.

VENERDI’ 9 AGOSTO: Pronunciamento del Tar del Lazio sulla richiesta che non entra nel merito della questione (decisione a settembre).

SABATO 10 AGOSTO o LUNEDI’ 12 AGOSTO: O attraverso un provvedimento presidenziale o attraverso la convocazione del Consiglio Federale, la serie C va a 61 squadre e l’Audace Cerignola viene riammessa in C.

LUNEDI’ 12 O MARTEDI’ 13 AGOSTO: La serie D riammette la Sinalunghese in serie D e il Comitato Regionale Toscano riammette Lampo (in Eccellenza), Saline (in Promozione), Staggia (in Prima Categoria), Castiglion della Pescaia o Giovani Vinci (in Seconda Categoria) e Lebowski (negli Juniores Regionali).

MERCOLEDI’ 14 AGOSTO: Il Crt formula i gironi dei campionati dilettantistici e giovanili.

