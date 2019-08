Palazzo : Ripescaggi - Clamoroso: Purtroppo non è finita… Inviato da Lorenzo Martinelli 127 letture ) Ore convulse. La Figc di Gravina e Ghirelli, dopo essere stata sconfitta per tre volte, dal Collegio di Garanzia del Coni, continua la sua battaglia e va al Tar che emetterà l’ultima sentenza...



sull’Audace Cerignola. Domani la D doveva fare i gironi. Ora che succede? Ripescherà la Sinalunghese o aspetterà il Tar che per interposta persona, l’Audace Cerignola, potrebbe ricacciare la Sinalunghese in Eccellenza? Probabile un nuovo rinvio. Come dire, purtroppo non è finita… per le squadre toscane che avevano già brindato. Il buon senso (un girone a 21 in C) non è stato accolto e per il calcio toscano è la terza estate bollente.

Alessio Facchini









Cerca

Ricerca avanzata Eventi & Servizi

» Leggi la news Sondaggi Argomenti notizie ---- Anteprima -- Regionali -- Regionali -- Tornei Arbitri -- Giudice Sportivo Calcio a Cinque Calcio femminile Calcio Giovanile Calciopiu.net Comunicati Stampa Dagli Utenti Dilettanti -- Eccellenza -- Prima Cat. -- Promozione -- Seconda Cat. -- Serie D -- Terza Cat. Fasi finali Forum Fotostoria Il Pungiglione Interviste Palazzo Partite Regionali S.G.S. Sondaggi Speciali Top Undici Tornei Varie Utenti Online 1 utenti online



Iscritti: 0

Semplici visitatori: 1



Altro... utenti onlineIscritti: 0Semplici visitatori: 1 Previsioni Meteo

Cliccando sulla cartina si aprirà una finestra: selezionate area e città per tutti i dettagli Cliccando sulla cartina si aprirà una finestra: selezionate area e città per tutti i dettagli