Palazzo : Cerignola in C: la Toscana esulta per l’effetto valanga dei ripescaggi Inviato da Lorenzo Martinelli 193 letture ) Il Collegio di Garanzia del Coni ha accolto l’istanza di reclamo dell’Audace Cerignola e, conseguentemente alla riammissione in Serie C del club pugliese, tutta la Toscana festeggia per un autentico…







...effetto domino che genera tutta una serie di ripescaggi che, al momento, dovrebbero essere questi: partendo dall’alto, sorride la Sinalunghese che ritrova la Serie D dopo la retrocessione di quest’anno. Con la compagine senese esultano poi la Lampo – che sale in Eccellenza – il Saline che passa in Promozione e lo Staggia che avanza in Prima categoria. Più complessa la situazione in Seconda Categoria: il posto rimasto libera spetta al Castiglione della Pescaia ma, in caso di diniego da parte della società maremmana, sarà il Giov. Vinci a salire dalla Terza. Infine, festa anche per il C.S. Lebowski che guadagna la categoria regionale con gli Juniores.



Uno spunto a margine: vale la pena soffermarsi sulla posizione in cui si ritrova - in questo momento - la Federazione Italiana Gioco Calcio. Dopo la sconfitta di questo pomeriggio, cosa farà Gravina? Uno degli scenari meno auspicabili è che la Figc forzi la mano, ricorrendo al Tar avverso l'esito del Collegio di Garanzia di questo pomeriggio. Nel caso si verificasse questa situazione, certo uno slittamento dell'attività in attesa dell'ulteriore sentenza. Se tutto rimane com'è in questo momento, invece, occorrerà riformulare il calendario di Serie C: già emesso nei giorni scorsi, ma senza l'Audace Cerignola. Tutte le squadre ripescate, con in testa la Sinalunghese, non corrono però pericoli: fra domani e mercoledì infatti la Lnd diramerà i gironi di Serie D della prossima stagione, prevedendo già la presenza proprio della compagine senese. Un eventuale ricorso della Figc al Tar e un'ulteriore colpo di scena futuro condurrebbe al ritorno del Cerignola in D, ma in regime di sovrannumero all'interno di uno dei gironi.







