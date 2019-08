Registrati | Login Login Username:



Password:





Hai perso la password?



Registrati ora! Menu principale News

Archivio

Sondaggi

Galleria foto

Siti utili

Link to Us

Recapiti e-mail

Lavora con noi

Abbonarsi Gold Partners

















Varie : Beach Soccer - Campionato Serie A: ecco le finaliste Inviato da Lorenzo Martinelli 4 letture ) Sarà la Beach Arena di Catania il teatro dello svolgimento della fase finale del campionato Serie A di Beach Soccer. Nello scorso fine settimana si è delineato il quadro completo delle formazioni che si contenderanno…









…il titolo.

Happy Car Samb, Catania, Viareggio, Ecosistem Cz, Palazzolo, Pisa e Terracinasono, nell’ordine, le migliori sette squadre della Serie Aon 2019. Questo il verdetto della sabbia al termine della tre giorni che ha chiuso la stagione regolare della Poule Scudetto di beach soccer targato FIGC-Lega Nazionale Dilettanti. Un fine settimana contraddistinto da continui colpi di scena, gare giocate sul filo dell’equilibrio e verdetti arrivati negli ultimi istanti. Il tutto condito dalle acrobazie dei migliori beachers dei dieci sodalizi del Campionato che hanno infiammato il rettangolo di sabbia della “Beach Arena” adagiata sull’incantevole spiaggia del lido “Varca d’Oro” di Giugliano. Le prime sette classificate della Poule Scudetto insieme alla migliore della Promozione Sicilia si affronteranno alle Final Eight, in programma a Catania dal 9 all’ 11 agosto. Questi gli accoppiamenti: Happy Car Samb-Sicilia, Catania-Terracina, Viareggio-Pisa e Ecosistem Cza-Palazzolo. La macchina organizzativa del Napoli BS è stata impeccabile. Per chi si fosse perso lo spettacolo potrà rivedersi legare top lunedì su Sky FootballViareggio-Happy Car Samb (ore 21) e Terracina-Napoli (ore 22). La squadra di casa ha disputato una tappa di grande spessore, tutta cuore e grinta, ha ottenuto successi prestigiosi con Viareggio e Terracina (ai rigori) ma non è bastato. Proprio i pontini staccano l’ultimo biglietto per le finali, il Terracina in sedici anni non ha mai mancato l’appuntamento con le Final Eight. Determinanti i successi in questa tappa con Viareggio e il ko ai rigori con il Napoli, mai sconfitta dolce fu così dolce. Strepitoso e decisivo il portiere Costa autore di quattro gol nelle due gare più importanti.

L’Happy Car Samb che già al termine della scorsa tappa aveva conquistato le finali per l’ottava volta, si prende il suo primo storico posto nel girone. I primi due successi a Giugliano con Canalicchio Ct e Pisa hanno blindato il primato. Il big match con il Viareggio, che contava più per l’orgoglio, l’ha perso all’extra time. In luce i giocatori meno utilizzati in precedenza, otto gol per Josep Jr e Addarii ma Jordan è la luce (14 centri).

I campioni in carica del Catania hanno risposto presente! Dal 2005 sempre tra le prime otto. Con il primo successo di questa ultima tappa hanno centrato l’obiettivo minimo, con la nona vittoria consecutiva con il Terracina e l’ultima sul Catanzaro si è piazzato tra le prime due per la tredicesima stagione di fila! Zurlo mattatore con 23 gol, sono andati a segno dodici marcatori diversi.

Bene anche il Viareggio, già alle Final Eight con tre partite d’anticipo, una bella abitudine per i ragazzi di Santini che dal 2010 superano sempre la fase a gironi. La delusione per i ko rocamboleschi con Terracina e Napoli sono stati compensati dalla vittoria con la diretta concorrente Samb (5-4 all’extra time). Gabriele Gori sempre più capocannoniere della Serie Aon con 29 gol. Importante il ritorno di Ramacciotti.

L’Ecosistem Catanzaro ha fatto fruttare al massimo i successi negli scontri diretti con Pisa e Palazzolo incassando così un ko indolore con il Catania. I calabresi replicano l’impresa del 2018. Calmon li ha trascinati con 14 firme.

Nella scorsa stagione da matricola il Palazzolo è stato la sorpresa, quest’anno è diventata una certezza nonostante 3 punti di penalizzazione. I peloritani hanno costruito la qualificazione nelle due tappe precedenti. A Giugliano hanno perso uno scontro diretto ma non hanno sbagliato con il Canalicchio (14-7) e sono riusciti a superare ai rigori il Napoli. Pablo Perez (10 gol) ha passato il testimone ad Alisson (14 reti).

Il Pisa ha rischiato tanto a Giugliano, i ko con Catanzaro e Samb potevano costare caro ma la vittoria sul GLS Due Mari e una serie di risultati favorevoli concomitanti hanno permesso ai neroazzurri di passare il turno per il quarto anno di fila. Il nazionale spagnolo Chiky ha tenuto dritta la rotta del Pisa con 11 reti.

IL PROGRAMMA

Quarti di finale(venerd’ 9 agosto)

Ecosistem Catanzaro – Palazzolo

Viareggio Beach Soccer – Pisa Beach Soccer

Catania Beach Soccer – Terracina Beach Soccer

Sambenedettese BS – Sicilia BS

Semifinali e finali – sabato 10 e domenica 11 agosto





Cerca

Ricerca avanzata Eventi & Servizi

» Leggi la news Sondaggi Argomenti notizie ---- Anteprima -- Regionali -- Regionali -- Tornei Arbitri -- Giudice Sportivo Calcio a Cinque Calcio femminile Calcio Giovanile Calciopiu.net Comunicati Stampa Dagli Utenti Dilettanti -- Eccellenza -- Prima Cat. -- Promozione -- Seconda Cat. -- Serie D -- Terza Cat. Fasi finali Forum Fotostoria Il Pungiglione Interviste Palazzo Partite Regionali S.G.S. Sondaggi Speciali Top Undici Tornei Varie Utenti Online 2 utenti online



Iscritti: 1

Semplici visitatori: 1



Lorenzo Martinelli, Altro... utenti onlineIscritti: 1Semplici visitatori: 1 Previsioni Meteo

Cliccando sulla cartina si aprirà una finestra: selezionate area e città per tutti i dettagli Cliccando sulla cartina si aprirà una finestra: selezionate area e città per tutti i dettagli





Info generali | Copyright | Info Privacy | Disclaimer | Regolamento | Contatti