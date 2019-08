Serie D : Caso Cerignola & Sinalunghese: il Collegio di Garanzia sta per pronunciarsi Inviato da Lorenzo Martinelli 16 letture ) Sono ore cruciali per la risoluzione del cosiddetto Caso Cerignola: in questi minuti il Collegio di Garanzia del Coni sta valutando nuovamente la posizione del club pugliese e...



...e si pronuncerà definitivamente sulla sua eventuale riammissione all'organico della Serie C. La sentenza è attesa entro il primo pomeriggio. Ricordiamo che dall'inserimento o meno del Cerignola in Serie C dipende anche le sorti della Sinalunghese, che spera nel ripescaggio in D.







