Partite : Coppa Italia Serie C: un buon pari e prime certezze per la Pianese Inviato da Lorenzo Martinelli 26 letture ) Non tutto il calcio d’estate ha la consistenza di un miraggio. Fa eccezione, ad esempio, il match di ieri sera del “Mannucci” di Pontedera, valevole per gara-1 del triangolare del primo turno eliminatorio della Coppa Italia...





Davanti a qualche centinaio di persone ha preso il via infatti l’avventura della Pianese nei professionisti, ed è stato un buon test – impreziosito da un bel pari in trasferta – quello sostenuto dalla compagine amiatina di mister Masi, ex della partita. Al cospetto di una squadra avvezza a disputare la categoria, la Pianese si è ben disimpegnata dimostrandosi propositiva in avvio fino al gol del vantaggio siglato al 20’ da Lorenzo Benedetti, risultato poi migliore in campo in senso assoluto. Il Pontedera non brilla nel primo tempo ma evita ulteriori guai e, al rientro in campo per la ripresa delle ostilità, colpisce subito: è il 48’ quando Tommasini firma il pari, risultato destinato a restare immutato fino alla fine, nonostante i tentativi su entrambi i fronti di gioco. Soddisfatto – al termine della contesa – il tecnico della Pianese Marco Masi, che ha anche sottolineato come tutti gli elementi della sua formazione fossero all’esordio assoluto in Serie C.



IL TABELLINO

Pontedera - Pianese 1-1

PONTEDERA: Sarri, Risaliti, Mannini (80' Pavan), Caponi, De Cenco, Barba, Tommasini (60' Semprini), Bernardini, Cigagna, Piana, Calcagni (60' Giuliani). A disp.: Bianchi, Mazzini, Ropolo, Benassai, Salvi, Bardini, Balloni, Bruzzo, Negro. All.: Maraia.

PIANESE: Vitali, Ambrogio, Dierna, Simeoni, Benedetti Lorenzo, Catanese, Benedetti Giacomo (75' Montaperto), Gagliardi, Vavassori, Figoli, Rinaldini (60' Scarlino). A disp.: Fontana, Seminara, Udoh, Ciavattini, Zagaria, Bianchi, Benedetti Luca, Fortuni, Tampwo. All.: Masi.

ARBITRO: Di Marco di Ciampino.

RETI: 22' Benedetti Lorenzo, 48' Tommasini.









Cerca

Ricerca avanzata Eventi & Servizi

» Leggi la news Sondaggi Argomenti notizie ---- Anteprima -- Regionali -- Regionali -- Tornei Arbitri -- Giudice Sportivo Calcio a Cinque Calcio femminile Calcio Giovanile Calciopiu.net Comunicati Stampa Dagli Utenti Dilettanti -- Eccellenza -- Prima Cat. -- Promozione -- Seconda Cat. -- Serie D -- Terza Cat. Fasi finali Forum Fotostoria Il Pungiglione Interviste Palazzo Partite Regionali S.G.S. Sondaggi Speciali Top Undici Tornei Varie Utenti Online 1 utenti online



Iscritti: 0

Semplici visitatori: 1



Altro... utenti onlineIscritti: 0Semplici visitatori: 1 Previsioni Meteo

Cliccando sulla cartina si aprirà una finestra: selezionate area e città per tutti i dettagli Cliccando sulla cartina si aprirà una finestra: selezionate area e città per tutti i dettagli