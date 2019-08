Un destino tragico e senza pietà, che ha strappato un giovane di soli sedici anni dall’affetto di…







…familiari e amici senza che nessuno di loro potesse salutarlo. È per questo che sarà il campo di calcio, una delle principali passioni di Gabriele Vadalà, a offrire l’opportunità a tutti coloro che lo hanno conosciuto di ricordarlo in una serata speciale, di cui diffondiamo le coordinate perché la partecipazione del pubblico dovrà essere un punto di forza di un evento i cui incassi saranno devoluti alla Fondazione Meyer. Appuntamento allora per il prossimo 10 settembre quando, alle ore 20, presso il campo dell’Audace Legnaia – la società in cui militava Gabriele – si svolgerà un triangolare in suo ricordo. La manifestazione è riservata alla categoria Allievi 2003 e prevedrà la presenza, oltre ai padroni di casa, di Isolotto e Fiorentina.